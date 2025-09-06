Π. Μαρινάκης: Η επίσημη έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα είναι η καλύτερη των τελευταίων ετών - Real.gr

Ως την καλύτερη των τελευταίων ετών για την Ελλάδα χαρακτήρισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την επίσημη έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα.

Εγκαινιάζοντας το περίπτερο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Μαρινάκης, τόνισε ότι ενώ κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στα οποία αναφέρεται ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στο κράτος δικαίου, στην επίσημη έκθεση της Κομισιόν που πριν από περίπου δύο μήνες έφτασε στην Ελλάδα «πάνω από τις μισές χώρες της Ευρώπης, πολύ ισχυρά κράτη, έχουν πολλές παραπάνω συστάσεις από εμάς» ενώ η Ελλάδα έχει «την καλύτερη έκθεση για ζητήματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ελευθερίας του Τύπου των τελευταίων ετών». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η εν λόγω έκθεση δεν προέρχεται «ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από κάποιο κόμμα, ούτε από την κυβέρνηση, αλλά από τους ανθρώπους που αντικειμενικά μετράνε το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα» και υπογράμμισε ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της ΕΡΤ, του ΑΠΕ, των ενώσεων δημοσιογράφων, των εργαζομένων στα μέσα.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απαντάει με δεδομένα και τα παραδοτέα στους συκοφάντες που έχουν μάθει να μιλάνε μόνο με μεγάλα λόγια» είπε και πρόσθεσε: «Σε μια χώρα όπου δυστυχώς το κράτος δικαίου ήταν απλά ένα πρόσχημα για να λειτουργούν παραυπουργεία δικαιοσύνης στο Μαξίμου, τα τελευταία έξι χρόνια παίρνει και πάλι σάρκα και οστά και η Ελλάδα λειτουργεί ως ένα κράτος δικαίου και ας λένε ό,τι λένε διάφοροι». Τόνισε παράλληλα: «Δικό μας καθήκον δεν είναι μόνο να προστατεύουμε τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στα μέσα, είναι να προστατεύουμε τους πολίτες και να φτάνουν στις τηλεοράσεις τους, στα ραδιόφωνά τους, στο σπίτι τους, στις εφημερίδες, στο διαδίκτυο ειδήσεις που δεν είναι fake news».

Αναφερόμενος στον τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας επισήμανε ότι ενώ είχε να έρθει πάνω από 15 χρόνια ένας νόμος για την ΕΡΤ, έρχεται πλέον «ένα νομοσχέδιο που δίνει δύναμη στους εργαζόμενους, τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς και όλους όσοι είναι εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ». Παράλληλα, στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων γίνονται τομές σε συνεργασία με τη διοίκηση, ενώ σε ό,τι αφορά τα κανάλια που λειτουργούν από το 2002 στην Ελλάδα με προσωρινό καθεστώς λειτουργίας, «πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει κανονικές άδειες σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν πάμε στη λογική όποιος δώσει τα περισσότερα αλλά όποιος είναι υγιής ως επιχείρηση και όποιος σέβεται τους εργαζόμενούς του» συμπλήρωσε.

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι κάθε νομοθετική πρωτοβουλία και νομοσχέδιο έχουν στον πυρήνα τους την ενίσχυση της ελευθερίας του Τύπου.