Π. Μαρινάκης: Η κυβέρνηση δεν είναι αδιάφορη με το αγροτικό ζήτημα - Real.gr

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα μπλόκα των αγροτών τονίζοντας πως «η κυβέρνηση έχει καθήκον να συμμετέχει σε διάλογο με τους αγρότες αλλά δεν θα επιστρέψει οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή στρατηγική η οποία κάνει κακό στην κοινωνία».

Επιπλέον επισήμανε πως «έως το τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθεί σύνολο χρημάτων το οποίο θα ενισχύσει το εισόδημα τους, ενώ ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε πρόσθετη παροχή για τους κτηνοτρόφους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «από την 01/01/2026 η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων θα επωφεληθεί φορολογικά αφού θα έχει φόρο 20%».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως προς τα μπλόκα των αγροτών τόνισε πως «θα δοθεί τέλος και ότι η κυβέρνηση δεν είναι αδιάφορη με το αγροτικό ζήτημα». Επίσης υπογράμμισε πως «δεν μπορεί κανείς να εμποδίζει τους συμπολίτες του να πηγαίνουν στο σπίτι τους».