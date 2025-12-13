Π. Μαρινάκης: Η κυβέρνηση επιμένει στον διάλογο με τους αγρότες - Real.gr

Το μήνυμα στους αγρότες για διάλογο με ανοικτούς δρόμους.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σαφές μήνυμα στους αγρότες πως η κυβέρνηση επιμένει στον διάλογο αλλά με ανοικτούς δρόμους έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού και λίγη μόνο ώρα μετά την απόφαση των αγροτών να πουν όχι στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού ο κ. Μαρινάκης είπε «εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους. Αυτό που λέμε εκφράζει – αν όχι όλη – την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη και η κυβέρνηση δίνει όσα παραπάνω μπορεί. Πραγματικά χρήματα, όχι από λεφτόδεντρα. Φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες σε επίπεδο ενισχύσεων» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι όταν προβάλλεις τα αιτήματα χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος που επικαλείσαι είναι προσχηματικός. «Εμείς λέμε ναι στον διάλογο όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι στην ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν θεραπεία για τον καρκίνο, που θέλουν να πάνε στην δουλειά τους, που θέλουν να πάνε στα χωριά τους για τις γιορτές» είπε.