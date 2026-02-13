Π. Μαρινάκης: Η παρουσία της χώρας σε διεθνείς συναντήσεις είναι απαραίτητη ώστε να ακούγεται η ελληνική θέση - Real.gr

Η όξυνση του πολιτικού κλίματος μετά τις αντιπαραθέσεις στη Βουλή, η κριτική της κυβέρνησης προς την αντιπολίτευση και ειδικότερα προς τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ζητήματα θεσμικής λειτουργίας και δημόσιου λόγου, καθώς και θέματα διαφάνειας, Δικαιοσύνης και σχέσεων πολιτικής και Μέσων Ενημέρωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την εξωτερική πολιτική της χώρας, υπερασπιζόμενος τις επιλογές της κυβέρνησης και τονίζοντας τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της θεσμικής αντιπαράθεσης σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολιτικής έντασης.

«Θέλω να κάνω και μία επισήμανση αυτοκριτικής και για το δικό μας χώρο. Ήμασταν πάρα πολύ ενοχικοί για πάρα πολλά χρόνια με συμπεριφορές τέτοιες. Αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Πολιτική αντιπαράθεση είναι κάποιος, ακόμα και με ένταση, με σφοδρό τρόπο, με σφοδρότητα να πει ότι “αυτό που κάνεις δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό, είναι λάθος”, ακόμη και να σε κατηγορήσει πολιτικά. Αυτό που κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας. Είναι πέραν από τη χυδαιότητα», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης για το επεισόδιο μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Κηφήνες χτες, δολοφόνους πριν από κάποιες εβδομάδες… Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό», τόνισε και πρόσθεσε: «Γιατί το κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου; Η κυρία Κωνσταντοπούλου, θεωρώ ότι επειδή η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι αυτή που φεύγει ο ένας βουλευτής μετά τον άλλο από δίπλα της, η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι αυτή, η οποία βγάζει γυναίκες, οι οποίες ήταν στη σειρά να εκλεγούν και βάζει συγγενείς και φίλους, το προσωπείο της είναι μια δήθεν επαναστάτρια, η οποία είτε εντός είτε εκτός Κοινοβουλίου, τα βάζει με το δήθεν κακό σύστημα, που αυτή είναι η “καλή”. Η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι αυτή, που λένε οι υπάλληλοι της Βουλής… Ένα πολύ κακό άτομο, ένας κακός άνθρωπος, ο οποίος πολιτικά κάνει ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει κάποιος που μπαίνει στην πολιτική: Να κάνει καριέρα στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων. Από όλα όσα έχει κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, κ. Παυλόπουλε, αν μου επιτρέπετε, από όλα όσα έχει κάνει, το ότι έχει αφαιρέσει τη δυνατότητα από μια γυναίκα, η οποία θα εκλεγόταν, στην πραγματικότητα, να εκλεγεί, από το ότι έχει συμπεριφερθεί όπως έχει συμπεριφερθεί σε υπαλλήλους της Βουλής, όλα αυτά είναι πολύ άσχημα. Το χειρότερο από όλα που έχει κάνει αυτή και, δυστυχώς, και άλλα κόμματα, είναι να επενδύσουν πολιτικά στον πόνο συγγενών θυμάτων τραγωδιών. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο».

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μαρινάκης, ορισμένα κόμματα και μέσα ενημέρωσης ακολουθούν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο πολιτικής εκμετάλλευσης τραγικών γεγονότων, το οποίο χαρακτηρίζει «κίνημα των τυμβωρύχων». Ανέφερε ότι, ενώ η αρχική και θεμιτή αντίδραση σε τέτοιες υποθέσεις είναι η αναζήτηση δικαιοσύνης, στη συνέχεια επιχειρείται η σύνδεση των τραγωδιών με κυβερνητικές ευθύνες και η στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μέσω σοβαρών κατηγοριών. Ειδική αναφορά έκανε στη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την οποία κατηγόρησε για ακραία ρητορική, ενώ επέκρινε και στελέχη της αντιπολίτευσης, όπως τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Σωκράτη Φάμελλο, για παλαιότερες δηλώσεις που, όπως είπε, συνέβαλαν στην όξυνση του πολιτικού κλίματος. Απαντώντας στην κριτική ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να ενισχύει πολιτικά την Κωνσταντοπούλου μέσω της αντιπαράθεσης, τόνισε ότι η αντίδραση είναι αναγκαία για την υπεράσπιση προσώπων και θεσμών απέναντι σε ακραίες κατηγορίες, επιρρίπτοντας παράλληλα ευθύνες σε πολιτικές δυνάμεις που -κατά την άποψή του- δεν αποστασιοποιούνται από τέτοιες πρακτικές, αναφέροντας και τη στάση στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Χάρης Δούκας.

Για την περίπτωση του κ. Παναγόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε την προηγούμενη ιδιότητά του ως γραμματέα της ΝΔ τόνισε: «ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ο βασικός αντίπαλος της ΔΑΚΕ, όλων ημών των Νεοδημοκρατών, ήταν ο Παναγόπουλος. Είναι το εμβληματικότερο συνδικαλιστικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και του ευρύτερου χώρου, δεν τον στήριζαν μόνο οι του ΠΑΣΟΚ, τον στήριζαν και οι εξ’ αριστερών, οι πιο αριστεροί του ΠΑΣΟΚ, άρα αυτό είναι αναμφισβήτητο… Εδώ επιχειρείται μία απίστευτη λαθροχειρία. Είναι ευρωπαϊκή πρακτική, και μάλιστα όχι απλά πρακτική, αυτό που λέμε παρότρυνση της Ευρώπης, να δίνουν οι κυβερνήσεις κονδύλια, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος, στους κοινωνικούς εταίρους για να τρέχουν προγράμματα κατάρτισης. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το κατεβάσαμε εμείς από το κεφάλι μας. Το πώς θα διαχειριστεί κάποιος τα προγράμματα αυτά είναι ευθύνη εκείνου και βέβαια είναι υπόλογος στο νόμο. Και έρχεται κάποιος και μας λέει, δύο ερωτήματα βάζω. Πρώτον, και ποιος τον ελέγχει; Απάντηση, όπως βλέπετε ελέγχονται. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο κύριος Βουρλιώτης, η Δικαιοσύνη. Δεύτερο σημείο. Πόσα σκάνδαλα, πόσα κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, σε πολεοδομίες, στη δημοτική αστυνομία, σε συνδικαλιστικά κινήματα έχουν βγει τα τελευταία χρόνια; Πάρα πολλά».

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έπραξε σωστά αναστέλλοντας την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου τονίζοντας όμως ότι η Νέα Δημοκρατία, σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπου δικά της μέλη ελέγχονταν -όπως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ-, είχε δεχθεί συλλογική στοχοποίηση από την αντιπολίτευση. Αντιπαρέβαλε τη στάση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν επιδιώκει να χρεώσει συνολικά ένα κόμμα για την υπόθεση ενός στελέχους του.

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας δήλωση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για πιέσεις που -όπως κατήγγειλε- δέχθηκε επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για σοβαρή θεσμική καταγγελία και κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για υποκρισία σε σχέση με το αφήγημα περί «καθαρών χεριών». Υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να εμφανίζεται ως θεματοφύλακας του κράτους δικαίου υπό το φως τέτοιων καταγγελιών και κάλεσε τον κ. Τσίπρα να απαντήσει δημόσια.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε επίσης στις κατηγορίες ότι απείλησε δημοσιογράφο με νομικές ενέργειες, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό και υποστηρίζοντας ότι έγινε διαστρέβλωση των δηλώσεών του. Τόνισε ότι δεν υπήρξε απειλή αλλά απλή αναφορά στα νόμιμα μέσα που διαθέτει ένας πολίτης όταν θεωρεί ότι του αποδίδονται ψευδείς ή παραποιημένες δηλώσεις.

Υποστήριξε ότι η κριτική προέρχεται από πολιτικούς χώρους της αντιπολίτευσης και αρθρογράφους που, κατά την άποψή του, αναπαράγουν ένα κλίμα τοξικότητας, ενώ ξεχώρισε τη δημοσιογραφική ερώτηση από αυτό που χαρακτήρισε ως «τοποθέτηση» ή αυθαίρετη απόδοση δηλώσεων. Ανέφερε ότι του αποδόθηκε ότι παραδέχθηκε ευθύνη του Λιμενικού για θανάτους μεταναστών, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι επί της θητείας του έχει δεχθεί όλες τις ερωτήσεις στις ενημερώσεις πολιτικών συντακτών χωρίς περιορισμούς και ότι η επίκληση του νόμου δεν συνιστά φίμωση της δημοσιογραφίας αλλά προστασία από διαστρέβλωση. Σε σχέση με την υπόθεση του ναυαγίου, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν εξέδωσε πόρισμα αλλά μετέφερε τις αρχικές πληροφορίες του Λιμενικού, τονίζοντας ότι η υπόθεση ερευνάται και ότι η στήριξη στο έργο του Λιμενικού δεν αναιρεί την ανάγκη διερεύνησης ευθυνών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στις πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από το μεταναστευτικό και απέρριψε τις κατηγορίες ότι το Λιμενικό ευθύνεται για θανάτους μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες αναφορές αποτελούν διαστρέβλωση και αδικαιολόγητες κατηγορίες πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Στη συνέχεια σχολίασε δύο πρόσφατες ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για τον καθορισμό «ασφαλών τρίτων χωρών» είναι κρίσιμη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και επικρίνοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης επειδή την καταψήφισαν. Αντίστοιχα, για τη συμφωνία Mercosur, τόνισε ότι η κυβερνητική πλευρά και η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών στήριξαν μέτρα προστασίας των αγροτών, ενώ κατηγόρησε συγκεκριμένα κόμματα ότι ψήφισαν αντίθετα στα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου.

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, υπερασπίστηκε τη στάση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού στις επαφές με την Τουρκία, τονίζοντας ότι η ελληνική πλευρά προβάλλει σταθερά τις εθνικές θέσεις χωρίς υπερβολική ρητορική, ενώ απέρριψε τις επικρίσεις περί υποχωρητικότητας. Υποστήριξε ότι η εξωτερική πολιτική αποτιμάται συνολικά, αναφέροντας ως παραδείγματα τις αμυντικές συμφωνίες, τις οριοθετήσεις ΑΟΖ και τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας. «Όλα αυτά δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Εάν δίπλα σε αυτά στη ζυγαριά κάποιοι θέλουν να βάλουν μία συνέντευξη πιο «τσαμπουκαλίδικη», εμείς θα προτιμήσουμε το πρώτο», είπε.

Τέλος, σημείωσε ότι η παρουσία της χώρας σε διεθνείς συναντήσεις είναι απαραίτητη ώστε να ακούγεται η ελληνική θέση, ενώ ανέφερε πως, προς το παρόν, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συμμετοχή του πρωθυπουργού στο Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου.