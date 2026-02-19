Π. Μαρινάκης: Η συνεργασία με την Ινδία διευρύνεται σε ασφάλεια, επενδύσεις, επιστήμη, εκπαίδευση, πολιτισμό, τουρισμό και γεωργία - Real.gr

«Στρατηγική επιλογή υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας συνιστά η συμμετοχή του πρωθυπουργού στο India AI Impact Summit 2026 που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Στρατηγική επιλογή, υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας, συνιστά η συμμετοχή του Πρωθυπουργού στο India AI Impact Summit 2026, που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί.

Η Ελλάδα συμμετέχει, ενεργά, στη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη ως συνδιαμορφωτής, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της σε ζητήματα διεθνούς τεχνολογικής διακυβέρνησης.

Πέραν από παρέμβαση στη Σύνοδο, η οποία αποτελεί κεντρική διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο και τις συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας και αξιωματούχους, ο Πρωθυπουργός έχει σήμερα, σε λίγη ώρα, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Μάλιστα, η χώρα μας ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία, καθώς έχει δρομολογηθεί το άνοιγμα δύο νέων προξενείων, σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ, τα οποία θα πλαισιώσουν την πρεσβεία στο Νέο Δελχί και το γενικό προξενείο στην Καλκούτα.

Η Ελλάδα μπορεί να είναι η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο – Ειρηνικού στην Ευρώπη, καθώς και να αποτελέσει ζωτικό σημείο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής – Ινδίας – Ευρώπης.

Τέλος, η συνεργασία με την Ινδία διευρύνεται σε τομείς όπως: η ασφάλεια και η άμυνα, οι επενδύσεις και το εμπόριο, η επιστήμη και η τεχνολογία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η γεωργία.

Πραγματοποιήθηκε, στις 17 Φεβρουαρίου, η επίσημη τελετή για την ίδρυση και τη λειτουργία Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, η οποία θα ενισχύσει, περαιτέρω, τους ιστορικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει έναν φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής αριστείας και καινοτομίας στην Κύπρο.

Σήμερα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί μία ακμάζουσα κοινότητα εκπαίδευσης και έρευνας. Βρίσκεται στην υψηλότερη θέση των διεθνών αξιολογήσεων ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Νοτιο – Ανατολικής Ευρώπης, ενώ το 2025 έλαβε τη διάκριση του πιο βελτιωμένου Πανεπιστημίου στην Ευρώπη.

Η λειτουργία Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο ξεκίνησε με 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις της Κύπρου, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα. Έγινε κατ’ αυτό τον τρόπο, το πρώτο και το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί Παράρτημα εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας την Κύπρο για το ιστορικό αυτό βήμα του.

Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ανακοίνωσε την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο», για τους δανειολήπτες που έχουν εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιθυμούν να τα μετατρέψουν σε ευρώ.

Η Βεβαίωση εντάσσει τον δανειολήπτη, βάσει εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας και ορίων καταθέσεων, σε μία από τις τρεις κατηγορίες που προβλέπονται.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, οι δανειολήπτες απολαμβάνουν πλεονεκτήματα όπως:

* η ευνοϊκότερη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα,

* η μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου,

* η σταθερή μηνιαία δόση για το σύνολο της εναπομένουσας διάρκειας αποπληρωμής,

* η προστασία από μελλοντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις,

* η προστασία από ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση επιτοκίων και

* η δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως πέντε έτη.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους δανειολήπτες με αναπηρία.

Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της βεβαίωσης κατάταξης πραγματοποιείται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει την 19η Αυγούστου 2026.

Το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των Τιμ ντε Κράεν και Χέρμαν Χόιερ κηρύχθηκε μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού -μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων- λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της, ως τεκμήριο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε σχετικά: «Οι 12 φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και απεικονίζουν Έλληνες πατριώτες, πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, αποτελούν εξόχως σημαντικά τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Οι φωτογραφίες της συλλογής δίνουν “πρόσωπο” στις ιστορικές μαρτυρίες για το ήθος και τον πατριωτισμό τους, λίγες στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους και για αυτό είναι ανεκτίμητες. Αλλά και οι υπόλοιπες φωτογραφίες είναι πολύ σημαντικές, καθώς επιτρέπουν να πλαισιώσουμε το δράμα της κατεχόμενης Ελλάδας και με το βλέμμα του κατακτητή».

Η αρμόδια Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς επικοινώνησε, άμεσα, με τον συλλέκτη Τιμ ντε Κράεν και εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στο Βέλγιο, ώστε να διαπιστώσουν εκ του σύνεγγυς τη συλλογή και να συνομιλήσουν μαζί του. Με την κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους.

Άνοιξε για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18 – 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.

Αφορά, συγκεκριμένα, στη δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων, δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 17.500 ευρώ, ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 18 Μαρτίου.