Π. Μαρινάκης: «Η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι είναι απόφαση της Δικαιοσύνης» - Real.gr

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε ερώτηση για την απεργεία πείνας που πραγματοποιεί για 8η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται με τον αγώνα ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του. Ο πατέρας αυτός, όπως και κάθε άνθρωπος που έχει χάσει το δικό του άνθρωπο, και σε επίπεδο διεκδίκησης και σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, έχει δικαίωμα να υποβάλει το οποιοδήποτε αίτημα επίσημα. Άρα, σε ανθρώπινο επίπεδο, χωρίς να κοιτάμε τα κόμματα, χωρίς να κοιτάμε το αν είμαστε στην κυβέρνηση ή δεν είμαστε, δεν μπορεί παρά να είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απαντώντας σε ερώτηση για την απεργία πείνας που πραγματοποιεί για 8η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη.

«Αυτό το λέω και το ξαναλέω, γιατί άκουσα κάποιους δημοσιογράφους που έλεγαν: “Εντάξει, ας έδιναν μια απάντηση σε αυτό το επίπεδο”. Ενώ έχει δοθεί ήδη αυτή η απάντηση, και αλλοίμονο αν δεν δίναμε αυτή την απάντηση ως άνθρωποι. Και να πω και ότι αν δεν έχεις περάσει αυτή την απόλυτη τραγωδία, δεν μπορείς καν να διανοηθείς πώς μπορεί να νιώθει ο οποιοσδήποτε πατέρας, όχι μόνο οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, που έχει χάσει το παιδί του σε ένα δυστύχημα, έχει χάσει το παιδί του σε μια τραγωδία, μία εκ των οποίων είναι και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών» συμπλήρωσε.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης το αίτημα του κ. Ρούτσι. «Δεν έχει καμία δουλειά ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση να παρέμβει σε μια απόφαση που είναι της Δικαιοσύνης. Έχουμε διάκριση των εξουσιών και δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία παρέμβασης» είπε.

«Και πάμε και σε πολιτικό επίπεδο. Σπεύδω να διαχωρίσω ξανά, όχι για εσάς και την πλειονότητα των δημοσιογράφων, αλλά και για κάποιους πονηρούς που μετατρέπουν απαντήσεις μας και απαντήσεις μου κατά των κομμάτων σε δήθεν απαντήσεις κατά των συγγενών, ότι δεν αναφέρομαι στους συγγενείς, αναφέρομαι στα κόμματα.

Και απευθύνω δύο ρητορικές ερωτήσεις. Τι μας ζητάνε τα κόμματα και συνολικά όσοι ανήκουν στο πολιτικό σύστημα και έχουν δημόσιες παρεμβάσεις, να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη; Ας βγουν να το πουν καθαρά: “Ζητάμε από την κυβέρνηση να παρέμβει στη δικαιοσύνη”. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη δημοκρατία μας.

Και δεύτερο ερώτημα πάλι στο πολιτικό σύστημα, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και όχι στους συγγενείς: Ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη; Δεδομένου του γεγονότος ότι κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, μπορεί να υποβληθεί το οποιοδήποτε αίτημα. Υπάρχει μέρος του πολιτικού συστήματος της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη; Εύκολες οι απαντήσεις και στα δύο ερωτήματα, αλλά οφείλουμε να τις θέσουμε» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση διερωτήθηκε αν ζητείται να παρέμβει η κυβέρνηση στη Δικαιοσύνη, ενώ απαγορεύεται. «Τώρα, είναι προφανές ότι αυτό δεν θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Είχαμε κυβερνήσεις στο παρελθόν που λειτουργούσαν κατά παραδοχή του υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, παρέμβαινε στη Δικαιοσύνη και έκανε ότι έκανε και κρίθηκε από τη Δικαιοσύνη και έχουμε ακόμα και τώρα αποφάσεις σχετικά με αυτά. Εμείς τέτοια κυβέρνηση δεν είμαστε να παρεμβαίνουμε στη Δικαιοσύνη. Και θυμάμαι τις ίδιες απαντήσεις έχω δώσει και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο συνιστώντας υπομονή και άρχισαν να βγαίνουν στοιχεία από τη δικαιοσύνη όπου με νηφαλιότητα οι πολίτες κατάλαβαν ποιοι πήγαν να κάνουν πολιτική καριέρα στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων» είπε.

«Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους αυτούς και αιτήματα τα οποία υποβάλλουν και καλά κάνουν και τα υποβάλλουν και θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, και το μόνο που τους νοιάζει είναι να παίξουν καθυστερήσεις με μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία. Αναφέρομαι στην αντιπολίτευση και σε συγκεκριμένα κόμματα τα οποία έχουν δείξει κιόλας με τη στάση τους ότι προσπαθούν να εκμεταλλευθούν μια τραγωδία για να μείνουν ψηλά δημοσκοπικά. Τώρα μπορεί να βλέπουν ότι πέφτουν πάλι δημοσκοπικά, όσο και αν είναι αισχρό αυτό το οποίο λέω. Πραγματικά δηλαδή, δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς, ότι ένα κόμμα πολιτικά θέλει να επιβιώσει εκμεταλλευόμενο τον ανθρώπινο πόνο, αλλά υπάρχουν τέτοια κόμματα στη βουλή» σημείωσε.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη συγκλονίζεται με αυτόν τον πατέρα. Δεν είμαστε εμείς και οι άλλοι, αλλά στο θέμα του αιτήματος είναι η Δικαιοσύνη» τόνισε ο κ. Μαρινάκης επαναλαμβάνοντας ότι είμαστε συντεταγμένο κράτος και πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε αυτές τις πολύ ουσιαστικές διακρίσεις. «Είναι απόφαση της Δικαιοσύνης. Τέλεια» είπε.

Σε ερώτηση για το τι αναμένουμε από την συνάντηση Μητσοτάκη -Ερντογάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Από κάθε διεθνή επαφή, από κάθε ενέργεια του πρωθυπουργού, του υπουργού Εξωτερικών, των αξιωματούχων της χώρας, να περιμένουμε ουσιαστικά μία ακόμα συνέχιση μιας προσπάθειας ενδυνάμωσης της χώρας και προβολής των εθνικών θέσεων. Η κυβέρνηση αυτή έχει επιλέξει να μεγαλώσει ουσιαστικά την Ελλάδα, με πολιτικές που παράγουν αποτέλεσμα, έχει επιλέξει τον διάλογο και με την γείτονα χώρα, με την Τουρκία και όχι μια συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού που χαμηλώνει την Ελλάδα, την κονταίνει και έχει επιλέξει σε συνέχεια όσων έχουν κάνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις να μην βάζει ούτε καν σε συζήτηση ζητήματα κυριαρχίας, ζητήματα κόκκινων γραμμών.Αυτές είναι οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες προσερχόμαστε σε κάθε τέτοια συζήτηση».

Σε ερώτηση για το εάν προβληματίζει την Ελλάδα η συνάντηση Ερντογάν- Τραμπ ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν είναι δουλειά της Ελλάδας να προσδιορίζει τις προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής ετεροκαθοριζόμενη, δηλαδή σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλα κράτη. Προφανώς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και να πω ότι η αναφορά του Αμερικανού Προέδρου στα F-35 ενόψει της επίσκεψης του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, περιορίζεται στη συνέχιση, για να το πούμε αυτό, των σχετικών συνομιλίων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35, πριν από έξι χρόνια. Εμάς όμως τι μας ενδιαφέρει; Πού ήμασταν το ’19 που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου και που είμαστε σήμερα; Ήμασταν εκτός F-16 και εκτός F-35. Και η γείτονα χώρα ήταν μέσα και στα δύο. Σήμερα εμείς που είμαστε; Έχουμε ήδη ολοκληρώσει την πρώτη φάση αναβάθμισης των F-16 και είμαστε μέσα στα F-35, χωρίς να πω τι συμβαίνει με άλλες χώρες, γιατί δεν είναι δικιά μας δουλειά. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε άλλες χώρες τις πωλήσεις εξοπλιστικών. Εκείνο όμως που είναι αυτονόητο και το λέμε και είναι απαραίτητο να το πούμε, είναι ότι όποιοι εξοπλισμοί που λαμβάνονται δεν θα χρησιμοποιούνται σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος δηλαδή οποιοδήποτε συμμάχου. Μια διατύπωση που έχουμε καταφέρει και εμείς ως συμμαχικό κράτος να είναι αυτονόητο ότι σε κάθε έστω συζήτηση συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα, συγκρίνεται με το μπόι της».

«Η Ελλάδα είχε χαμηλώσει πάρα πολύ, είχε κοντύνει πολύ από την προηγούμενη κυβέρνηση και η Ελλάδα τώρα έχει ψηλώσει ουσιαστικά. Ας βάλουμε λοιπόν δίπλα τις δύο εικόνες της Ελλάδας του ’19 και της Ελλάδας του σήμερα και σε πολλά άλλα πράγματα, εγώ αναφέρομαι τώρα στα εξοπλιστικά προγράμματα και σε σχέση με τις ΗΠΑ και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας» πρόσθεσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ