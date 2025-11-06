Π. Μαρινάκης: Ο Νοέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών για τους αγρότες - Real.gr

«Όπως φαίνεται με τα έως τώρα δεδομένα, ο Νοέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών για τους αγρότες. Στόχος της κυβέρνησης είναι η μετάβαση στην ΑΑΔΕ, καθώς και η ανάκτηση των κλεμμένων από τους μπαταχτσήδες» σημείωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο της έλευσης στην Ελλάδα του Επιτρόπου Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν στο Ertnews.

Μάλιστα και επικαλούμενος το σχέδιο δράσης της ελληνικής κυβέρνησης, που κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις φωνές των αγροτών, ωστόσο διευκρίνισε πως «δεν υπάρχει λόγος πανικού, ούτε ανησυχίας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «κάποια πράγματα δεν γίνονταν σωστά τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε κάνει πάρα πολλά στο κλείσιμο των μετώπων, στη λογική να κλείσουμε πληγές, όμως είναι σαφές ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να προσμετράται προς ώρας στα θετικά, έχουμε κάνει πολλά αλλά δεν ήταν αρκετά. Η κυβέρνηση δεν θυμήθηκε τους αγρότες σήμερα, η κυβέρνηση βρήκε μία μόνιμη λύση για το αγροτικό πετρέλαιο και σπάει τα δεσμά και λύνει απ’ ό,τι φαίνεται τον γόρδιο δεσμό των αγροτικών επιδοτήσεων».

Για τα θετικά μέτρα της ΔΕΘ και συγκεκριμένα το αίτημα της πλειοψηφίας για ονομαστική ψηφοφορία ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «κάθε βουλευτής και κάθε κόμμα θα πρέπει να τοποθετηθεί επί των μέτρων, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Θυμίζω πως τα μέτρα έχουν ξεκάθαρη στόχευση στις οικογένειες με παιδιά. Επίσης μηδενίζεται ο φόρος για κάθε νέο έως 25 ετών. Μηδενίζουμε τον ΕΝΦΙΑ για μία σειρά περιοχές στη χώρα μας, προκειμένου να ενισχυθεί η περιφέρεια. Στην πραγματικότητα αυξάνονται μισθοί και συντάξεις λόγω των φοροελαφρύνσεων. Θυμίζω πως το Νοέμβριο εφαρμόζονται μόνιμα μέτρα, όπως το οικονομικό βοήθημα 250 ευρώ, αλλά και η επιστροφή ενός ενοικίου. Η αντιπολίτευση ζητά και 13ο και 14ο μισθό αλλά δεν λέει το πιο βασικό: από που θα βρει τα λεφτά. Έχουμε καταφέρει να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα χάριν της μείωσης της φοροδιαφυγής και της μείωσης της ανεργίας. Αυτά, που λένε στην αντιπολίτευση και δεν έχουν κοστολογηθεί είτε είναι ψέματα, είτε υπονοείται ότι πρέπει να αυξηθούν κάποιοι φόροι. Ερωτηθείς σχετικώς, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «δεν νομίζω ότι υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για κάποια έκπληξη στον προϋπολογισμό. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε αρεστοί με τα λεφτά των άλλων, όσο μεγαλώνουμε την πίτα της οικονομίας, τόσο οι πολίτες θα ακούν θετικές ειδήσεις». Για τις επερχόμενε ανακοινώσεις του πρωθυπουργού σχετικά με την οπλοκατοχή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «δεν μιλάμε για ένα ζήτημα με τοπικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα στοιχεία η εγκληματικότητα δεν είναι μόνο προνόμιο της Κρήτης.

Ήδη εκεί βρίσκεται ένα μεγάλο τμήμα του λεγόμενου FBI με στόχο να μονιμοποιηθεί εκεί η συγκεκριμένη δομή. Ήδη έχουμε αυστηροποιήσει το νομικό καθεστώς, πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει και να είναι εφικτό, μιλάμε για αυστηροποίηση του πλαισίου. υπάρχουν πλημμελήματα, που δεν μπορούν να οδηγούν σε αναστολή. Πάντως, το κρίσιμο σημείο είναι η εφαρμογή των αποφάσεων».

Για τη αναταραχή, που έχει προκληθεί στο θέμα των ΕΛΤΑ, ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι «δικαίως ανησύχησαν οι βουλευτές, καθώς η σειρά, που επελέγη από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ήταν λανθασμένη, λάθος χειρισμός σε επικοινωνιακό επίπεδο, αλλά και στην ουσία. Το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ στοχεύει ακριβώς να ενισχύσει την επιχείρηση έναντι των ανταγωνιστών του. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του και καμία περιοχή δεν θα μείνει ακάλυπτη. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορούν κάποιοι Δήμοι να συνεργαστούν κατά τόπους με τα ΕΛΤΑ. Όλο αυτό έπρεπε να είχε γίνει προτού ανακοινωθεί η απόφαση για κλείσιμο των 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια».

Τέλος και ερωτηθείς για το νέο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «ενώ η χώρα μας ήταν έτοιμη να βγει στο φως και να τελειώσει μία μαύρη περίοδος, αυτή παρατάθηκε, η χώρα βυθίστηκε για ακόμη 5 χρόνια στην καταστροφή και φορτώθηκε με 100 δισ. ευρώ. Όταν είχε φωνή ο κ. Τσίπρας έλεγε ψέματα και εξαπατούσε τον κόσμο. Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός το 2019 και απερρίφθη με εκκωφαντικό τρόπο ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023».