Π. Μαρινάκης σε Ανδρουλάκη: Να ανασκευάσετε και να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον μου - Real.gr

Να ανασκευάσει και να αποσύρει τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος του κάλεσε σε ανακοίνωση του τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή αναφορά του κ. Ανδρουλάκη στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Η ανακοίνωση του κ. Μαρινάκη έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Ανδρουλάκη,

Πριν από λίγη ώρα, σε τηλεοπτική σας συνέντευξη είπατε, αναφερόμενος σε μένα: “Λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης Παύλος, ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε κείμενο για εσχάτη προδοσία, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι ώρα είναι; 11:20. Θα τελειώσουμε σε 10 λεπτά, έχει το χρόνο να ανασκευάσει, διότι είναι ένας ψεύτης, είναι ένας συκοφάντης, διότι ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλάει για εσχάτη προδοσία”.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας παραθέτω επί λέξει όσα είπα στη ραδιοφωνική μου συνέντευξη στα “Παραπολιτικά 90,1”: “Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα κόμμα που ψηφίζει «παρών» για να παραπεμφθούν βουλευτές για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν στη Βουλή- μπορεί να μην τους άρεσε αυτό που ψήφισαν- ένα κόμμα το οποίο συνυπογράφει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έρχεται στην ίδια ακριβώς ρητορική, πώς θα μπορούσε να είναι συνομιλητής, με ποιον τρόπο ακριβώς; Άρα, το ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, το σημερινό του κ. Ανδρουλάκη, καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά”. Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ιδού και το ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξής μου (https://www.transfernow.net/dl/20250827WmoHPExG).

Κύριε Ανδρουλάκη, αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, για να καταλάβει κανείς ότι ουδέποτε έκανα την αναφορά -για την οποία εσείς ψευδώς με κατηγορήσατε- αλλά, αντιθέτως, στη συμπεριφορά του κόμματός σας καταλόγισα, μεταξύ άλλων: αφενός την ψήφο των βουλευτών σας στη Βουλή, όταν ψήφισαν «παρών» για να παραπεμφθούν συνάδελφοί τους για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι εκείνοι πίστευαν, κάτι που αποτελεί πρωτοφανή αμφισβήτηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των βουλευτών και σε άλλη χρονική περίοδο (εδώ θα σας βοηθήσει η κατανόηση των σημείων στίξης) συνυπογράψατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, στην οποία προφανώς αναφερόμουν. Εσείς “ενώσατε” δύο διαφορετικές αναφορές, βάζοντας στο στόμα μου λόγια που δεν είπα ποτέ.

Στην προκειμένη περίπτωση τρία είναι τα ενδεχόμενα: Είτε δεν ακούσατε καλά, είτε σας εξέθεσαν οι συνεργάτες σας, είτε εσείς λέτε ψέματα και με συκοφαντείτε συνειδητά. Και στις τρεις περιπτώσεις, σας καλώ, αφού ακούσετε το ηχητικό της συνέντευξής μου, να ανασκευάσετε και να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, εναντίον μου. Εκτός εάν έχετε πλέον για τα καλά αποκτήσει τις ίδιες συνήθειες με τους νέους σας πολιτικούς συνοδοιπόρους».