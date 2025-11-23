Π. Μαρινάκης στο 9ο briefing των πολιτών: Θα αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο της οπλοκατοχής και θα εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους - Real.gr

Στο 9ο κατά σειρά briefing για τους πολίτες ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε απορίες των πολιτών για ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους, όπως είναι το επίδομα θέρμανσης, η επόμενη ημέρα των ΕΛΤΑ, το κόστος ζωής και το στεγαστικό ζήτημα.

Μίλησε για τη στάση που τηρεί ο ίδιος όταν διαβάζει στα social media άσχημα σχόλια, ενώ παράλληλα κλήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Ακόμα, απάντησε σε ερώτηση που του τέθηκε με αφορμή το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, προσφάτως, για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ, αλλά και για το θέμα της οπλοκατοχής.

Σε σχέση με το επίδομα θέρμανσης και σε ερωτήματα που έγιναν για τη διαδικασία αίτησης ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε: «Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Μπαίνεις στο MyΘέρμανση μέσω του www.aade.gr/mythermansi Εδώ, έχουμε και τα εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία μπορεί κάποιος να κάνει μία αίτηση. Μιλάμε για εκείνους που χρησιμοποιούν ως μέσο θέρμανσης: το πετρέλαιο θέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, θερμική ενέργεια, ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια. Πόσα παίρνει κάποιος ως επιδότηση; Από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει μέχρι τα 1.200 ευρώ για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Γιατί είναι από τα 100 έως τα 1.200 ευρώ; Γιατί λαμβάνεται υπόψη η περιοχή, το κλίμα της περιοχής και οι ανάγκες που έχει κάποιος για θέρμανση. Είναι μια πολύ γρήγορη και απλή διαδικασία. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο».

Για την αντίδρασή του όταν διαβάζει στα social media άσχημα σχόλια επεσήμανε: «Αν κάτι εμπεριέχει μια πολιτική κριτική, ακόμα και σκληρή, το λαμβάνω υπόψιν μου. Αν κάτι βρίζει, «block». Αν κάτι ξεπερνάει ακόμα και αυτό, ηλεκτρονικό έγκλημα και παίρνει το δρόμο του μετά στη δικαιοσύνη».

Σε ερώτηση για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ τόνισε: «Τρία πράγματα θέλω να θυμάστε για τα ΕΛΤΑ. Κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του. Κανένας συμπολίτης μας, δεν θα μείνει χωρίς κατ’οίκον εξυπηρέτηση. Ανοίγω μια παρένθεση. Ήδη το 90% των υπηρεσιών παρέχεται στο σπίτι και το 92% των συντάξεων δίνεται στο σπίτι και κανένα σημείο στη χώρα όπου κλείσει το φυσικό κατάστημα δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εναλλακτικό σημείο εξυπηρέτησης. Πρώτα έπρεπε να ειπωθούν αυτά, να εξηγηθούν στην κοινωνία, όπως συνέβη σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν κλείσει από τα μισά μέχρι όλα τα φυσικά καταστήματα και στη συνέχεια να ανακοινωθούν ποια είναι αυτά τα καταστήματα. Δυστυχώς επελέγη από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ η λάθος σειρά και δημιουργήθηκε αυτή η αναστάτωση».

Στην κριτική «Μας έχετε καταντήσει Βουλγαρία με αυτούς τους μισθούς και το κόστος ζωής και κάθεστε και μιλάτε», απάντησε: «Αυτό το σχόλιο το βλέπω πάρα πολύ συχνά, το ακούω και από την αντιπολίτευση. Εγώ απαντάω στον κόσμο, στην κοινωνία, γιατί η αντιπολίτευση ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κοροϊδεύει. Γιατί κοροϊδεύει; Γιατί το μεγαλύτερο ψέμα το λες όταν παρουσιάζεις μισή την αλήθεια. Τί θέλουν να μας πουν όλοι αυτοί; Ότι δήθεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρωθυπουργός ενός «Λουξεμβούργου» το 2019 και μέσα σε 6,5 χρόνια έχει καταντήσει τη χώρα αυτή, «που ήταν Ελβετία ή Λουξεμβούργο», μια χώρα με μισθούς Βουλγαρίας. Η πραγματικότητα είναι εντελώς αντίθετη και θα σας την πω. Μέσα σ’ αυτά τα 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28%. Θα μου πείτε, όμως, έχουν αυξηθεί και οι τιμές. Αν συνυπολογίσει, λοιπόν, κανείς και την πραγματική αύξηση των τιμών, που κανείς δεν την υποτιμά, αυτό το ποσοστό είναι 11%, τριπλάσιο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη κατά μέσο όρο στο ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 36%. Ποιος δείκτης, όμως, λέει όλη την αλήθεια; Η αλήθεια προκύπτει από το Δείκτη Ατομικής Κατανάλωσης της Eurostat. Τί χαλάνε, δηλαδή, σε κάθε χώρα οι πολίτες κατά μέσο όρο. Εκεί η Ελλάδα δεν είναι δεύτερη από το τέλος. Σίγουρα δεν είναι και στην κορυφή. Είναι 7η από το τέλος. Ορίστε και ο σχετικός πίνακας. Ήμασταν δηλαδή στο 63% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και έχουμε πάει στο 70% μέσα σε αυτά τα 6,5 χρόνια ως προς το διαθέσιμο εισόδημα και στο 81% ως προς την ατομική κατανάλωση. Συμπέρασμα: Η Ελλάδα δεν ήταν Λουξεμβούργο κι έγινε Βουλγαρία. Ήταν μια χώρα “μαύρο πρόβατο”, μια χώρα που είχε κλειστές τράπεζες, ουρές στα ΑΤΜ, είχε τη χαμηλότερη ανάπτυξη από τις 27 χώρες της Ευρώπης και τώρα είναι μια χώρα που επιστρέφει. Δεν έχει φτάσει εκεί που αξίζει στους πολίτες. Γι’ αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε τα εισοδήματα. Αλλά συγγνώμη, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο τα κόμματα της απόλυτης καταστροφής».

Στο σχόλιο «Πάλι λεφτά θα δώσετε στους αργόσχολους της ΕΡΤ», με αφορμή το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τον εκσυγχρονισμό της, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε: «Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έχουν να πάρουν πάνω από μια δεκαετία την οποιαδήποτε αύξηση. Μιλάμε για το τακτικό προσωπικό. Πολύ μεγάλο μέρος εκ του οποίου κάνει δύσκολες δουλειές. Μιλάμε για ανθρώπους, οι οποίοι πηγαίνουν σε πολέμους, σε φυσικές καταστροφές. Δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, για να έχουμε μια ποιοτική και προσβάσιμη από όλους δημόσια τηλεόραση. Τα λεφτά τα οποία θα πάρουν στο τέλος του χρόνου, θα είναι υπό τον όρο πλεονασματικών ισολογισμών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όχι με δανεικά από τα επόμενα χρόνια ή από τις επόμενες γενιές. Και δεν είναι οι μόνες αλλαγές που κάνουμε για τη δημόσια τηλεόραση. Βάζουμε τέλος σε μία πληγή ετών που είναι τα ανείσπρακτα από το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ. Γιατί; Τί συνέβαινε; Από το 2014 μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι από εσάς ήσασταν συνεπείς και κάποιοι άλλοι δεν πλήρωναν, με αποτέλεσμα όλα αυτά να σωρεύονται. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν κορόιδα, τα οποία πληρώνουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν πληρώνουν. Όταν, λοιπόν, κάτι δεν εισπράττεται, θα μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ. Πολύ σημαντικό ακόμα, το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ, θα μπορεί να μπαίνει στα σχολεία και να ενισχύει τη διδασκαλία, ούτως ώστε οι μαθητές μας να ξέρουν με τον καλύτερο τρόπο τί συνέβη στη σύγχρονη ιστορία μας. Και κάτι τελευταίο, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση και δικαίως από την κοινωνία για την κρατική διαφήμιση, βάζουμε επιπλέον αυστηρούς κανόνες και κάθε καμπάνια και πριν ξεκινήσει και αφού ολοκληρωθεί, θα δημοσιεύεται με κάθε λεπτομέρεια, αλλιώς θα είναι άκυρη και δεν θα δίνεται ούτε ένα ευρώ».

Απαντώντας στην επισήμανση «Για αυτά που λέει ο Σαμαράς, δεν σχολιάζετε λέξη. Τί φοβάστε;», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε: «Δεν νομίζω ότι είναι θέμα φόβου. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Δεν προσφέρει να πούμε κάτι. Δική μας δουλειά είναι να εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας, να λύνουμε προβλήματα και στο τέλος να κρινόμαστε από αυτό. Δουλειά της Κυβέρνησης, δουλειά του πρωθυπουργού και δουλειά δική μου που εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, είναι όταν έρθει η ώρα των εκλογών, αυτά τα οποία είχαμε πει προεκλογικά να τα έχουμε κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα πράξη. Γι’ αυτό θα κριθούμε και για τίποτα άλλο».

Για το θέμα της οπλοκατοχής που επανήλθε στην επικαιρότητα λόγω των συμβάντων στην Κρήτη, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση: «Η άποψη είναι μία. Η θέση είναι μία. Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, υποστηρίχθηκε από τον πρωθυπουργό. Θα αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο της οπλοκατοχής και θα εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους. Και δεν είναι θέμα αριθμών. Είναι θέμα ανθρώπων. Γιατί έστω και ένα παιδί, έστω και ένας συμπολίτης μας, αν χάσει τη ζωή του από ένα όπλο, το οποίο δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί που είχε βρεθεί, τότε έχουμε όλοι μαζί ως κοινωνία αποτύχει. Και μη νομίζετε ότι το δημοτικό Σάντι Χουκ στο Κονέκτικατ είναι και «πολύ μακριά». Το 2012 εισέβαλε ο δράστης και σκότωσε 20 παιδιά 6-7 ετών και 6 ενήλικες, γιατί είχε στα χέρια του ένα όπλο, το οποίο προφανώς δεν έπρεπε να έχει. Κάντε μια έρευνα για το πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα μας και πολλοί νέοι άνθρωποι, επειδή ένα όπλο βρέθηκε εκεί που δεν έπρεπε να είναι. Με λίγα λόγια, δεν είναι μια συζήτηση αριθμών, αλλά είναι μια συζήτηση που έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές και σε πάρα πολλές περιπτώσεις νέα παιδιά. Πάμε τώρα να δούμε τις παρεμβάσεις μας. Όπως είπαμε, θα επικαιροποιήσουμε τη νομοθεσία γύρω από την οπλοχρησία και την οπλοκατοχή. Θα αυστηροποιήσουμε κάποια συγκεκριμένα αδικήματα και βέβαια εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε περιοχές που παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα. Δεν είναι, όμως, μόνο θέμα αυστηροποίησης των ποινών ή περισσότερων ελέγχων που όπου έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, όλο αυτό έχει αποδώσει. Το κυριότερο είναι η έμφαση στην παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, στις περιοχές όπου παρατηρούνται πολλά περισσότερα τέτοια φαινόμενα. Είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, κάθε κοινωνία. Δεν πρέπει να στοχοποιούμε μία περιοχή, να “τσουβαλιάζουμε” τους κατοίκους μιας περιοχής. Το κακό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και είμαστε εδώ για να κάνουμε όσα παραπάνω μπορούμε. Όπως για πρώτη φορά αποδίδουν τα μέτρα μας στα γήπεδα, όπως για πρώτη φορά εκκενώνουμε κάθε μπαχαλάκια και κάθε καταληψία από τα πανεπιστήμια, όπως η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, έχει κερδίσει τόσες μάχες με πολύ μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις μέσα σε ένα χρόνο. Έτσι θα δώσουμε και τη μάχη αυτή».

Τέλος, σε ερώτηση για το στεγαστικό ζήτημα και αν θα ανακοινωθούν επιπλέον παρεμβάσεις από τον πρωθυπουργό, σημείωσε: «Να πούμε για αρχή αυτά τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί, έχουν νομοθετηθεί και εφαρμόζονται. Μέσα στον Νοέμβριο, ένα ενοίκιο πίσω για το 80% των ενοικιαστών- σημαντικό, γι’ αυτό και σας καλώ να δηλώνετε τα πραγματικά ενοίκια που δίνετε. Επίσης φοροαπαλλαγή για τρία χρόνια για όποιον μετατρέπει ένα σπίτι με βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια μίσθωση. Παγώνουν οι νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ και για το 2026 για νέες οικοδομές, όπως και η μείωση του φόρου εισοδήματος για αναβαθμίσεις κατοικιών, το 2025 και το 2026, προφανώς για να πέσουν στην αγορά παραπάνω ακίνητα. Μέσω κοινωνικής αντιπαροχής αξιοποιούμε τη δημόσια περιουσία για να χτιστούν κατοικίες από ιδιώτες μέσω κινήτρων. Από το 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής ακινήτων 25% για εισοδήματα από ακίνητα μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ. Μειώνεται κατά 50% ο ΕΝΦΙΑ το 2026 και καταργείται το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς μέχρι 1500 κατοίκους. Και βέβαια “Σπίτι μου Ι” που βρήκαν σπίτι 10.000 συμπολίτες μας και “Σπίτι μου ΙΙ”, το οποίο τρέχει, πάει πάρα πολύ καλά και θα βρουν σπίτι -ήδη έχει φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό- επιπλέον 20.000 συμπολίτες μας. Τι είπε ο πρωθυπουργός παραπάνω; Προανήγγειλε ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές θα έχουν ως στόχο να πέσουν παραπάνω κλειστά σπίτια στην αγορά, ούτως ώστε αν ψάχνεις να νοικιάσεις εκεί που είχες Χ επιλογές, να έχεις διπλάσιες και τριπλάσιες επιλογές. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό, ειδικά για όσους μένουν στο ενοίκιο»

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ