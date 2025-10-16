Π. Μαρινάκης στον realfm 97.8: «Τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών θα μείνουν μέχρι να δώσει τη λύση ο χρόνος...» - Real.gr

«Τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών θα μείνουν μέχρι να δώσει τη λύση ο χρόνος, γιατί δεν θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι της πόλωσης. Όμως, δεν θα επιτραπεί καμία αναγραφή νέων ονομάτων, ούτε η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου», δήλωσε, μεταξύ άλλων, στον realfm 97.8 και την εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Με την ψήφιση της τροπολογίας για την προστασία του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη, δεν θα επιτρέπονται στο σημείο ούτε διαμαρτυρίες, ούτε διαδηλώσεις, ούτε πανό, σπρέι και αντίσκηνα, πρόσθεσε.

