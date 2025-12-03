Π. Μαρινάκης στον realfm: Η κυβέρνηση δεν σταμάτησε ποτέ τον διάλογο με τους αγρότες, ικανοποιώντας αιτήματα δεκαετιών - Real.gr

Τι δήλωσε στον realfm 97,8 ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος

«Η κυβέρνηση δεν σταμάτησε ποτέ τον διάλογο με τους αγρότες, ικανοποιώντας αιτήματα δεκαετιών», τόνισε μιλώντας στον realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η όποια διεκδίκηση, δε μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία των πολιτών και η Αστυνομία οφείλει να εφαρμόσει τον νόμο.

Πρόσθεσε ότι οι συνολικές πληρωμές για τους αγρότες φέτος θα είναι περισσότερες και θα λάβουν μεγαλύτερες ενισχύσεις, αναλογικά με τα προηγούμενα χρόνια.

