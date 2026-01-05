Π. Μαρινάκης: Την Τετάρτη η εξειδίκευση των μέτρων, είτε παραστούν αγρότες, είτε όχι - Real.gr

Την Τετάρτη θα εξειδικεύσει η Κυβέρνηση τα μέτρα που έχει αναπτύξει είτε με την παρουσία αγροτών είτε όχι, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι για όλους και όχι για μία μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα. Αυτά είναι τα μέτρα και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη υπομονή. Είμαστε Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Θεωρούμε ότι είναι καλό οι ανακοινώσεις να γίνουν παρουσία των αγροτών, αλλά είτε έρθουν αγρότες είτε όχι θα προχωρήσουμε μπροστά, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Σε μία λογική στάθμισης η Κυβέρνηση εξήντλησε την επιείκεια. Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να μπορεί να ρυμουλκήσει τρακτέρ για να γίνει εκκένωση των εθνικών οδών. Τα 4.000 – 5.000 τρακτέρ δεν είναι όλοι αγρότες. Η υπομονή όσων έκαναν 4- 5 ώρες παραπάνω έχει εξαντληθεί και πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό. Το να είσαι υπέρ των αγροτών δε σημαίνει ότι ανέχεσαι για καιρό μία κατάσταση ταλαιπωρίας Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης μέτρων, αλλά είμαστε και στο και 5′, τα όρια έχουν εξαντληθεί», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η αστυνομία διαχειρίστηκε κατάσταση που προκλήθηκε από τα αγροτικά μπλόκα. Είναι αστεία διατύπωση ότι η αστυνομία έκλεινε τους δρόμους. Η αστυνομία έκανε το καλύτερο δυνατό κι εν προκειμένω η Τροχαία για να είναι ο κόσμος ασφαλής σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση που δοκίμασε τις αντοχές των ανθρώπων οι οποίοι απλά ήθελαν να πάνε σε ένα προορισμό τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων», πρόσθεσε.