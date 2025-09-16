Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ είτε λέει ψέματα σε αυτά που τάζει, είτε θα αυξήσει φόρους - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφέρθηκε κυρίως στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την οικονομία στο πλαίσιο των εξαγγελιών στη ΔΕΘ.

«Έχουμε την ευκαιρία, μέσω της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, να ρίξουμε φως σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο έχει στοιχίσει στη χώρα, τα τελευταία 30 χρόνια, περίπου 3 δις ευρώ σε πρόστιμα», ανέφερε αρχικά.

Ερωτηθείς ειδικά για την περίπτωση της κυρίας Σεμερτζίδου, τόνισε ότι «όντως υπήρξε πολιτεύτρια της ΝΔ το 2019, αλλά το 2023 είχε κοπεί από τα ψηφοδέλτια. Σε ό,τι αφορά αν παραμένει στέλεχος της ΝΔ, αρμόδια είναι να απαντήσουν τα κομματικά όργανα».

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη στη ΔΕΒ, παρατήρησε ότι «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν ανέφερε ούτε έναν αριθμό για την κοστολόγηση των μέτρων που παρουσίασε, σε αντίθεση με την Κυβέρνηση που παρουσίασε ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα».

«Το ΠΑΣΟΚ είτε λέει ψέματα σε αυτά που τάζει, είτε για να τα εφαρμόσει θα αυξήσει φόρους, χωρίς να μας λέει ποιους», ανέφερε χαρακτηριστικά.