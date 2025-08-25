Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ πολιτεύεται με όρους πολιτικής εξαπάτησης - Τι είπε για τον Τσίπρα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Δριμεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις στην πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά τις διακοπές του Αυγούστου.

Μάλιστα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κατηγόρησε «το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη για πολιτική εξαπάτηση ή πολιτική ασχετοσύνη» σχετικά με ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το πρωτογενές πλεόνασμα. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο «ΠΑΣΟΚ πολιτεύονται με όρους πολιτικής εξαπάτησης, ή ασχετοσύνης. Είτε πιάστηκαν αδιάβαστοι, είτε πιάστηκαν συνειδητά να εξαπατούν. Το ΠΑΣΟΚ συγκρίνει την αύξηση του ΑΕΠ με πραγματικούς όρους, να σημειώσουμε ότι σε αυτό το νούμερο, ήτοι το 9,2% συμπεριλαμβάνεται και η επίπτωση του πληθωρισμού, με το ποσοστό του πληθωρισμού στη χώρα που έχει ήδη υπολογιστεί στο προηγούμενο νούμερο. Αυτό λέγεται πολιτική απάτη. Δεν πανηγυρίζουμε για την οικονομία γιατί υπάρχουν πολίτες με πραγματικά προβλήματα, αλλά δεν θα τους λέμε και ψέματα. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 9,2% είναι ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Έχουμε καταφέρει να είμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη, είναι μία προσπάθεια που έχει αποδώσει αρκετά και έχουμε ακόμα αρκετή απόσταση να διανύσουμε. Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι νέους πολιτικούς απατεώνες».

Σχετικά με χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονεία από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη και επεσήμανε ότι μόνον οι πολίτες μπορούν να αποφασίσουν ποιος θα είναι κυβέρνηση, στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως ισχύει η λαϊκή ρήση ότι το άδειο βαρέλι κάνει περισσότερο θόρυβο.

Αναφορικά με την πρόταση, που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ εν όψει της παρουσίας του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «στο ΠΑΣΟΚ ξέρουν να μετρούν τις ημέρες αλλά δεν έχουν μάθει να μετρούν τα λεφτά συνυπολογίζοντας και τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, επίσης για το όποιο κυβερνητικό πρόγραμμα στο ΠΑΣΟΚ λείπουν οι ψηφοφόροι. Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει τη λαϊκίστικη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και επιχειρεί να επαναφέρει τη λογική των δανεικών, με την οποία μας συστήθηκε τις προηγούμενες 10ετίες. Επίσης είναι αντιφατικό να ζητούν τα πάντα και την ίδια ώρα να καταγγέλλουν την αύξηση των εσόδων του κράτους που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά τα μέτρα».

Σχετικά με πρόσφατη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «στους μόνους που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, στους βιαστές και τους εμπρηστές, η διακυβέρνηση του ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για αυτούς. Ο κ. Τσίπρας έχασε στις εκλογές σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες εκτός από τους έγκλειστους στις φυλακές. Τα έργα και οι ημέρες του κ. Τσίπρα είναι γνωστά: χρέωσε τους πολίτες με 100 δισ. ευρώ, εξαπάτησε την ελληνική κοινωνία, είναι ο πρωθυπουργός που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, είναι αυτός που συγκυβέρνησε με την άκρα Δεξιά, σίγουρα όλα αυτά δεν θα τα ξεχάσει κανείς».

Σε ό,τι αφορά στο Μεταναστευτικό και συγκεκριμένα δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κατά της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαίρη Λόλορ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε κανένα θεσμό, δεν υπάρχει επίθεση στο θεσμό του ΟΗΕ, αλλά απάντηση σε μία ρητορική με την οποία είναι αντίθετη η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας». Σχετικά με τις κατηγορίες διάφορων ΜΚΟ για την πολιτική της κυβέρνησης ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι «ο διαχειριστικός έλεγχος στις ΜΚΟ, που υπάγονται στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτούνται θα συνεχισθεί» και ξεκαθάρισε ότι «τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του Μητρώου για τις ΜΚΟ θα γίνει σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Συμπλήρωσε, δε, ότι «φαίνεται ότι οι πολύ δύσκολες αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση πριν από δύο μήνες απέδωσαν, εκείνη η τροπολογία έπιασε τόπο, καθώς οι αφίξεις έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη στην κοινωνία και τους πολίτες και παίρνει αποφάσεις με βάση το συμφέρον της. θα συνεχίσουμε να λογοδοτούμε στους πολίτες και την κοινωνία που θέλει αυτήν την αυστηρή και δίκαιη πολιτική. Δεν είναι όλες οι ΜΚΟ ίδιες».

Σε ερώτηση για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι «σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα επικεντρώνονται στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, με πρόβλεψη να ενισχυθούν παραπάνω οι πολύτεκνοι. Το Δημογραφικό δεν θα λυθεί με ένα ή δύο μέτρα, εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες. Θα είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας η στήριξη της οικογένειας».

Σε ερώτηση για πιθανή αλλαγή του εκλογικού νόμου ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι «ισχύει στο ακέραιο ό,τι είπε ο πρωθυπουργός πριν από ένα μήνα σε τηλεοπτική του συνέντευξη» και προσέθεσε ότι «δεν καταλαβαίνω πάντως το άγχος των κομμάτων της αντιπολίτευσης καθώς είναι αυτά που προεξοφλούν μία μεγάλη πολιτική αλλαγή στις εκλογές».

Σε ερώτηση για το πότε θα ανακοινωθεί η έναρξη της λειτουργίας της Εξεταστικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «το χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί από τη Βουλή, δεν θα αργήσει, ελπίζουμε αυτή τη φορά η εξεταστική να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων αυτό εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. επίσης πολύ σύντομα θα έχουμε και τα πρώτα θετικά νέα από το μέτωπο της ανάκτησης των κλεμμένων. Επίσης και αναφορικά με ερώτηση για την προοπτική επανακατάθεσης του αιτήματος για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «αυτό που ζητά η αντιπολίτευση δεν έχει καμία νομική βάση, το μόνο που τους νοιάζει είναι να παράγουν θόρυβο».

Σχετικά με τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, που πρόκειται να λειτουργήσουν στη χώρα μας τον ερχόμενο Οκτώβριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «είναι που σε αυτή τη μεταρρύθμιση, είμαστε μόνοι μας στο πολιτικό σκηνικό, αλλά ευχάριστο που είμαστε μαζί με την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Η επιλογή της κυβέρνησης δικαιώνεται και επίκεινται σύντομα ανακοινώσεις. Είναι σαφές ότι θέσαμε τα πιο αυστηρά κριτήρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το νομοσχέδιο ήταν απολύτως συνταγματικό. Σε πρώτη φάση θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τα πανεπιστήμια που ενέκρινε η ανεξάρτητη Αρχή και τα υπόλοιπα θα χρειαστεί να επικαιροποιήσουν τους φακέλους τους. Πρόκειται για μία νίκη του αυτονόητου. Η Ελλάδα άργησε δεκαετίες με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ και σας θυμίζω την ιστορική κωλοτούμπα του 2006».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην επανέναρξη της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, το οποίο ανακαινίστηκε. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, είναι η πρώτη ανακαίνιση του συγκροτήματος από το 1954. Το συγκεκριμένο σχολείο είναι ένα από τα 431 δημόσια σχολεία της χώρας που ανακαινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ώστε να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και μαθήτριες στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία και ανέφερε τη σχετική σημερινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη η οποία έχει ως εξής:

«Κάθε σχολείο το οποίο ανακαινίζεται προσφέρει στα παιδιά μας ποιοτικές κτιριακές υποδομές, ειδικά όταν αναλογιστούμε ότι πολλά από τα κτήριά μας είναι παλιά και πολύ ταλαιπωρημένα. Επίσης, κάθε εξωτερικός, προαύλιος χώρος ο οποίος ανακαινίζεται μας επιτρέπει να κάνουμε πράξη αυτή την έννοια του ανοιχτού σχολείου. Ενός σχολείου, δηλαδή, το οποίο θα είναι ανοιχτό στα παιδιά της γειτονιάς και πέραν των ωρών λειτουργίας του, ώστε να μπορούν τα παιδιά να έρχονται, να αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις, να αθλούνται, να παίζουν, να είναι μακριά από τις οθόνες των κινητών τους και να κάνουν πιο χρήσιμα και πιο δημιουργικά πράγματα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους διορισμούς εκπαιδευτικών και τόνισε ότι έγιναν δέκα χιλιάδες διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίοι, όπως είπε, προστίθενται στους 38. 500 διορισμούς που έγιναν από το 2019. Ειδικότερα ανέφερε ότι 10.000 σχεδόν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και «συγκεκριμένα, 8.823 διορισμοί εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων και 993 μόνιμοι διορισμοί μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού». Όπως είπε, οι διορισμοί αυτοί προστίθενται στους 38.500 που έχουν γίνει από το 2019. Επιπλέον, τόνισε ότι φέτος θα λειτουργήσουν 8 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ιδρύονται επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια.

«Τα ειδικά σχολεία διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και υποστηρικτικές δομές, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να έχει την εκπαίδευση που του αξίζει, σε ένα περιβάλλον που σέβεται και καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το δημόσιο σχολείο με υποδομές και εκπαιδευτικό προσωπικό, με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας» τόνισε.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην υπερεργασία στην Ελλάδα και σημείωσε ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας έχει ιστορικό χαμηλό το 2024 σχετικά με το ποσοστό μισθωτών που υπερεργάστηκαν πάνω από 49 ώρες που είναι στο 3,1%. Σημείωσε ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3,4% και πρόσθεσε ότι η υπερεργασία υποχώρησε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη -όπως είπε- στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας. «Και αυτό, ενώ το ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν στην Ελλάδα το 2019 ανερχόταν σε 5,1%» είπε και πρόσθεσε πως «η υπερεργασία στη χώρα μας έχει υποχωρήσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη σε στοχευμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, «Μεταξύ αυτών είναι:

* Η θεσμοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη και προστατεύει 1.850.000 εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, εστίαση και τουρισμό και πλέον στην ενέργεια και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και

* Η αύξηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το 2024 διενεργήθηκαν 79.207 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 18.264 κυρώσεις και εισπράχθηκαν πρόστιμα ύψους 49,5 εκατ. ευρώ. To 2018 έγιναν 54.294 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 8.473 πρόστιμα, ύψους 33,7 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 ανήλθε σε 76,4%, έναντι 69,3% το 2019, δηλαδή περισσότεροι από 3 στους 4 μισθωτούς εργάζονται, σήμερα, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Συνολικά, το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 αυξήθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2019. Το 2024 οι Έλληνες μισθωτοί δούλεψαν, κατά μέσο όρο, 38 ώρες, με αποτέλεσμα η χώρα να βρεθεί στην 7η υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, έναντι 38,1 ωρών το 2023.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση της πλήρους απασχόλησης και η αύξηση των μισθών για την τόνωση του εισοδήματος των νοικοκυριών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι εφαρμόζεται ήδη ένα νέο πλαίσιο σχετικά με τη διαπίστωση ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών για την ενίσχυση διαφάνειας στη διαδικασία υποδοχής και παροχής ασύλου, σε περιπτώσεις όπου ανακύπτει αμφιβολία σχετικά με την ανηλικότητά τους.

«Η ρύθμιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ορθής καταγραφής και στην ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες υποδοχής και εξέτασης αιτημάτων ασύλου.

Εάν η αρχή ή ο φορέας αμφιβάλλει για την ανηλικότητα πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, σε οποιοδήποτε στάδιο των διαδικασιών υποδοχής και υπαγωγής, γίνεται παραπομπή στη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης και ανέφερε τις μεθόδους διαπίστωσης:

«Η διαπίστωση πραγματοποιείται άπαξ και αυθημερόν, με συνδυασμό τριών μεθόδων:

* Ιατρική αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης.

* Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση από ειδικό επιστήμονα.

* Ακτινογραφία αριστερού καρπού/χεριού για τον προσδιορισμό οστικής ηλικίας.

Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των αποτελεσμάτων, υπερισχύει η εκτίμηση της ακτινογραφίας. Η διαδικασία διεξάγεται μόνο με έγγραφη συναίνεση του αιτούντος ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Η άρνηση συμμετοχής συνιστά μαχητό τεκμήριο ενηλικότητας, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Με το νέο πλαίσιο διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης έκλεισε την εισαγωγή του τονίζοντας ότι την Πέμπτη 28 Αυγούστου ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη όπου θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της πόλης καθώς και με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.