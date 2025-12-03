Π. Μαρινάκης: «Το ''rebranding'' του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο» - Real.gr

Quantcast
Π. Μαρινάκης: «Το ”rebranding” του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο»

21:50, 03/12/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των ”παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης”, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας.

Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το ”rebranding” του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.

