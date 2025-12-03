Π. Παππάς: Ο Γεωργιάδης είναι εργατικός, αλλά αναποτελεσματικός - Δεν έκανα καμία κωλοτούμπα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, το οποίο πήρε διαστάσεις.

« Αυτό το οποίο είπα εγώ, είναι ότι μπορεί ο υπουργός να είναι εργατικός, αλλά στην πραγματικότητα είναι απόλυτα αναποτελεσματικός. Στην ουσία αυτό το οποίο επιλέγει ως στρατηγικό σχέδιο για το ΕΣΥ, δηλαδή να ανακαινίζει κάποια κτίρια, να κάνει κάποιες εφαρμογές δεν λύνει το βασικό θέμα του ΕΣΥ, που είναι ότι το ΕΣΥ δεν ελκυστικό για τους γιατρούς, δεν είναι ελκυστικό για τους νοσηλευτές. Δεν δίνει καλές αμοιβές. Δεν έχουμε αναπτύξει πρωτοβάθμια υγεία στις πόλεις και όσο αυτό δεν γίνεται ο κόσμος θα συνωστίζεται στα μεγάλα νοσοκομεία», είπε ο κ. Παππάς, υποστηρίζοντας ότι το όλο θέμα δημιουργήθηκε, γιατί απομονώθηκε ένα κομμάτι μόνο από όσα είπε.

«Επί 2,5 ώρες έλεγα ότι αν συνεχίσει αυτή η πορεία του ΕΣΥ, το ΕΣΥ θα οδηγηθεί αργά και βασανιστικά στην κατάρρευση γιατί θα χάσει το προσωπικό του. Αυτό ήταν το κύριο επιχείρημά μου και όποια εφαρμογή κι αν αναπτύξει» ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Παππάς, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι «δεν δέχθηκα καμιά όχληση από το ΠΑΣΟΚ για το περιστατικό με τον κ. Γεωργιάδη. Εγώ πήρα τηλέφωνο το τμήμα της επικοινωνίας και συμφωνήσαμε να βγάλω μια διευκρινιστική ανακοίνωση» για να συμπληρώσει κατηγορηματικά, «δεν έκανα καμία κωλοτούμπα».