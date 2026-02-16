Quantcast
Π. Παρασκευαΐδης (ΠΑΣΟΚ): Συνεργασία ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα για να μη μείνει ακυβέρνητη η χώρα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Π. Παρασκευαΐδης (ΠΑΣΟΚ): Συνεργασία ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα για να μη μείνει ακυβέρνητη η χώρα – ΒΙΝΤΕΟ

18:21, 16/02/2026
Π. Παρασκευαΐδης (ΠΑΣΟΚ): Συνεργασία ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα για να μη μείνει ακυβέρνητη η χώρα – ΒΙΝΤΕΟ

Νέους πονοκεφάλους στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί η τοποθέτηση του βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη ο οποίος πρότεινε συνεργασία ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα αν είναι να κυβερνηθεί η χώρα.
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινή Επισκόπηση του Καναλιού της Βουλής και ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο αν ο ίδιος θα ήθελε συνεργασία με τη Ν.Δ ο κ. Παρασκευαΐδης αρχικά είπε ότι θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο συνεργασίας με τα κεντροαριστερά κόμματα και μετά βεβαίως να υπάρξει διάλογος και με τη Ν.Δ.. Εν συνεχεία όμως προς έκπληξη όλων συνέχισε φτάνοντας στο άλλο άκρο: : «Να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο, δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια, δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα. Να μην ξαναχάσουμε όπως στη Σμύρνη» κατέληξε προτρέποντας τους πάντες να διαβάσουν ιστορία.

Δείτε βίντεο:

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Π. Παρασκευαΐδης (ΠΑΣΟΚ): Συνεργασία ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα για να μη μείνει ακυβέρνητη η χώρα - ΒΙΝΤΕΟ

Π. Παρασκευαΐδης (ΠΑΣΟΚ): Συνεργασία ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα για να μη μείνει ακυβέρνητη η χώρα - ΒΙΝΤΕΟ

18:21 16/02
Υπουργείο Πολιτισμού: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

Υπουργείο Πολιτισμού: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

16:50 16/02
Υπεγράφησαν οι συμφωνίες με Chevron-HELLENiQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες - Παπασταύρου: «Μία νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας»

Υπεγράφησαν οι συμφωνίες με Chevron-HELLENiQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες - Παπασταύρου: «Μία νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας»

16:31 16/02
Ντάνα Έντεν: Νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα η Ισραηλινή παραγωγός - Η επιτυχία του «Tehran», το EMMY και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Ντάνα Έντεν: Νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα η Ισραηλινή παραγωγός - Η επιτυχία του «Tehran», το EMMY και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

12:18 16/02
Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την απείλησαν με μαχαίρι - Βίντεο ντοκουμέντο

Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την απείλησαν με μαχαίρι - Βίντεο ντοκουμέντο

12:33 16/02
Λάμπρος Κωνσταντάρας σε Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήρθα γιατί δεν ήθελα – Τσακωμένοι δεν είμαστε;»

Λάμπρος Κωνσταντάρας σε Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήρθα γιατί δεν ήθελα – Τσακωμένοι δεν είμαστε;»

19:15 15/02
Ζόζεφιν – Νίνο: Η επανασύνδεση είναι γεγονός

Ζόζεφιν – Νίνο: Η επανασύνδεση είναι γεγονός

07:09 16/02
Ηλιακή Έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου: Τα 4 ζώδια που θα προσελκύσουν τα χρήματα σαν μαγνήτες

Ηλιακή Έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου: Τα 4 ζώδια που θα προσελκύσουν τα χρήματα σαν μαγνήτες

13:00 15/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved