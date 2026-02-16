Π. Παρασκευαΐδης (ΠΑΣΟΚ): Συνεργασία ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα για να μη μείνει ακυβέρνητη η χώρα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Νέους πονοκεφάλους στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί η τοποθέτηση του βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη ο οποίος πρότεινε συνεργασία ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα αν είναι να κυβερνηθεί η χώρα.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινή Επισκόπηση του Καναλιού της Βουλής και ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο αν ο ίδιος θα ήθελε συνεργασία με τη Ν.Δ ο κ. Παρασκευαΐδης αρχικά είπε ότι θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο συνεργασίας με τα κεντροαριστερά κόμματα και μετά βεβαίως να υπάρξει διάλογος και με τη Ν.Δ.. Εν συνεχεία όμως προς έκπληξη όλων συνέχισε φτάνοντας στο άλλο άκρο: : «Να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο, δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια, δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα. Να μην ξαναχάσουμε όπως στη Σμύρνη» κατέληξε προτρέποντας τους πάντες να διαβάσουν ιστορία.

