Π. Σατολιάς: «Θολές ημερομηνίες και αόριστες διαβεβαιώσεις για τις πληρωμές» - Real.gr

«Αν δεν δούμε χρήματα, κλιμακώνουμε τον αγώνα», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ.

Για “θολές ημερομηνίες”, αλλά και “αόριστες διαβεβαιώσεις” αναφορικά με τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς, μετά τη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο οποίο επέδωσε, μαζί με άλλα μέλη της αγροτικών φορέων, ψήφισμα με τα αιτήματα των παραγωγών.

Σύμφωνα με τον κ. Σατολιά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είπε “ότι γίνεται προσπάθεια να πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025 μέχρι τέλος Νοεμβρίου και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να εξοφληθούν τα υπόλοιπα ωφελούμενα “της τάξεως του 1,2 δις. Ευρώ, τα οποία λείπουν από την πραγματική οικονομία, γιατί εκεί πηγαίνουν αυτά τα χρήματα οι αγρότες, σε οφειλές και υποχρεώσεις για να κρατήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους”.

“Εάν δεν δούμε τα χρήματα στους λογαριασμούς μας θα κλιμακώσουμε τον αγώνα” είπε τονίζοντας ότι η αρχή θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας “όπου θα γίνει μια μεγάλη συνέλευση για να αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων”.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ χαρακτήρισε “πολύ κακή” την πρόσφατη πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο λέγοντας μεταξύ άλλων ότι “ο πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει τα 100 εκατομμύρια πέρσι να γίνουν φέτος 160 εκατ. ευρώ. Αντ’ αυτού, το πρώτο εννιάμηνο του 2025 έχουν πιστωθεί 56 εκατομμύρια”

Αναφορικά με την ευλογιά ο κ. Σατολιάς υπογράμμισε ότι “εάν δεν παρθούν σωστά μέτρα -και αυτά θα τα κάνει η κυβέρνηση- για να εκριζώσουμε το φαινόμενο, την επόμενη άνοιξη θα βρεθούμε προ εκπλήξεως” και πρόσθεσε “θα διασπαστεί ο κτηνοτροφικός ιστός, θα υπάρχει μεγάλη ζημιά. Θα έχουμε τρομακτικές αυξήσεις σε προϊόντα ζωικής παραγωγής και στα γαλακτοκομικά”.

Και κατέληξε “η Πολιτεία πρέπει να βρει τον τρόπο να εκριζώσει την ευλογιά, και αυτός ο τρόπος, η ευθύνη, θα είναι δική της. Μετά για να πειστούν οι κτηνοτρόφοι και να βοηθήσουν, να νιώσουν ότι η πολιτεία είναι δίπλα τους, πρέπει να αποζημιώσει σωστά όλους αυτούς που έχασαν τα κοπάδια τους και έχουν μείνει χωρίς εισόδημα”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ