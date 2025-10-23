Π. Τυχεροπούλου: Υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ απειλήθηκε για τη ζωή του μέσα στον Οργανισμό - Real.gr

Στον Οργανισμό υπήρχε κλίμα τρομοκρατίας και φόβου, κατέθεσε η πρώην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμέσως Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σε απίστευτες καταγγελίες οι οποίες φτάνουν μέχρι και στην απειλή κατά της ζωής υπαλλήλων μέσα στον Οργανισμό από εμπλεκομένους στο κύκλωμα έχει προβεί η πρώην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμέσως Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Καταθέτοντας στην εξεταστική η κα Τυχεροπούλου περιέγραψε πως το κύκλωμα είχε άμεση ενημέρωση από τη διοίκηση για τα όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό. “Απειλήθηκε η ζωή του υπαλλήλου κ. Καλλιούρη ο οποίος έκανε την καταγγελία για την Κρήτη; Τον οργανισμό τον σκεπάζει ο φόβος” είπε αρχικά. Η μάρτυς πιέστηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη να δώσει ονόματα και να εξηγήσει τι εννοεί με την κα Τυχεροπούλου να συνεχίζει: “Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση μου για να καταλάβετε ποιο είναι το σύστημα και το κύκλωμα. Ο κ. Καλλιούρης έκανε την καταγγελία στη διοίκηση και ενημερώθηκε το κύκλωμα αμέσως. Πως είναι δυνατόν να κάνει καταγγελία ο Καλλιούρης στον γενικό διευθυντή του Κανονισμού και να ενημερωθεί ο Βάμβουκας να πάει να τον απειλήσει;” είπε.

Κατά την τοποθέτησή της η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις η κα Τυχεροπούλου έκανε εκτενή αναφορά στην περίφημη ντουλάπα για την οποία ο τότε Πρόεδρος του Οργανισμού Κυριάκος Μπαμπασίδης είχε πει ότι αναγκάστηκε να ανοίξει παρουσία δικαστικού επιμελητή με αλυσοπρίονο καθώς η κα Τυχεροπούλου αρνείτο να παραδώσει το περιεχόμενό της. Αναφερόμενη στο περιστατικό η κα Τυχεροπούλου υποστήριξε ότι έχει υποστεί εξευτελισμό και βασανιστήρια προσθέτοντας ότι στην ντουλάπα είχε μόνο προσωπικά της αντικείμενα και αρχεία από προσωπική της δουλειά σε άλλη διεύθυνση. Άφησε μάλιστα σαφείς υπαινιγμούς ότι η ντουλάπα ήταν ανοικτή τουλάχιστον μια ώρα πριν να φτάσει στον Οργανισμό ο δικαστικός επιμελητής. Μάλιστα σε μεταγενέστερες ερωτήσεις είπε ότι δεν αναγνωρίζει στο περιεχόμενο του ερμαριού αυτά που κατέγραψε ο δικαστικός επιμελητής.

Με αφορμή την αναφορά της στην “ντουλάπα” η κα Τυχεροπούλου δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για το αν στοιχεία που είχε στην ντουλάπα σχετίζονται με πληρωμές που έγιναν από την ίδια σε πρόσωπα τα οποία είναι στο κύκλωμα για το οποίο άρχισαν οι συλλήψεις χθες.

Ο διάλογος με τον κ. Λαζαρίδη είναι χαρακτηριστικός:

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Γνωρίζετε αν μέσα στους 37 συλληφθέντες βρίσκονται και μέλη τη οικογένειας από την Κοζάνη που εσείς δικαιώσατε από ιεραρχικές προσφυγές;

Π.ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό που μου λέτε είναι περίεργο. Δεν ξέρω αν η ιεραρχική προσφυγή με την οποία δικαιώθηκε σχετίζεται με αυτά που αναφέρετε εσείς

Μ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Η συγκεκριμένη η οποία είναι μια οικογένεια φέρεται να ελέγχονται από τη δικαιοσύνη για μεταφορά χρημάτων σε υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέω για 3 συγκεκριμένους που συνελήφθησαν χθες ότι ελέγχονται από τη δικαιοσύνη για μεταφορά χρημάτων σε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Π.ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν βρίσκω κάποια σχέση

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η συζήτηση έφτασε στην υπόθεση της 73χρονης από την Κοζάνη. Η κα Τυχεροπούλου στην αρχή δήλωσε άγνοια για το αν η υπόθεση είναι η ίδια με της 73χρονης. Όταν ο κ. Λαζαρίδης της είπε ότι είναι το ίδιο πρόσωπο η κα Τυχεροπούλου υποστήριξε ότι καλώς πλήρωσε. “Μας λέτε ότι καλώς πληρώσατε ενώ ο εισαγγελέας ζητάει πίσω πάνω από 100.000 ευρώ. Μάλιστα” είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Η κα Τυχεροπούλου αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές στο πρόσωπο του κ. Ξυλούρη λέγοντας ότι έφτασε στο σημείο να τηλεφωνήσει στο σταθερό του σπιτιού της και να μιλήσει με τα παιδιά της. Η μάρτυς ερωτήθηκε από τον κ. Λαζαρίδη αν είχε συναντηθεί σε εστιατόριο ή καφέ με τον κ. Ξυλούρη και απάντησε αρνητικά.

Αίσθηση πάντως προκάλεσαν οι αναφορές στον κ. Σαλάτα λέγοντας ότι “ίσως το προχωρημένο της ηλικίας του συνέβαλε στο να παραπλανηθεί και να λέει όσα λέει εναντίον της”.