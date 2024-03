Π. Μαρινάκης: Οι πρωτοβουλίες μας για την ασφάλεια των δημοσιογράφων είναι διαρκείς και μακρόπνοες

Ως αρμόδιος για τον Τύπο και τα ΜΜΕ ο υφυπουργός κ. Μαρινάκης ζήτησε αυτήν την συνάντηση για να επαναβεβαιώσει την ακλόνητη υποστήριξη της Ελλάδας στην «Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης» (European Media Freedom Act -EMFA) τον Κανονισμό-ορόσημο, ο οποίος τις προσεχείς εβδομάδες θα λάβει την τελική έγκριση από τα αρμόδια όργανα της Ένωσης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε, ότι πολλές από τις πρόνοιες της EMFA αποτελούν ήδη μέρος της ελληνικής νομοθεσίας, δίνοντας σαφή παραδείγματα μέσα από τις πιο εμβληματικές πρωτοβουλίες της χώρας για τα ΜΜΕ, εστιάζοντας ειδικότερα:

- στις ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες, ως προς το διορισμό των επικεφαλής και των μελών των ΔΣ, στα δημόσια μέσα ενημέρωσης

- στη διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μέσα από τη δημιουργία των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου

- στους κανόνες διαφάνειας και αντικειμενικότητας στην κατανομή των πάσης φύσεως κρατικών ενισχύσεων και κρατικής διαφήμισης

- στην προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των ΜΜΕ, μέσω νομοθετικών και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών που σχεδιάζει και υλοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην οποία συμμετείχαν ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ, Πρέσβης κ. Ιωάννης Βράιλας και ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο υφυπουργός παρουσίασε την σημαντική πρόοδο που έχουν επιφέρει οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης από το 2019 μέχρι σήμερα, σε όλα τα επιμέρους ζητήματα, που συνθέτουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Κράτος Δικαίου.

Στην Ελλάδα έχει γίνει σημαντική πρόοδος σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το Κράτος Δικαίου και συνιστούν άσκηση μιας αληθινά προοδευτικής πολιτικής για τους πολίτες, όπως είναι -μεταξύ άλλων- η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες εκλογείς που ζουν τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, η θέσπιση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας το 2019, η οποία εκδικάζει υποθέσεις με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, εκκαθαρίζοντας εκκρεμότητες ετών, η ενίσχυση και η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους και - πρόσφατα- η νομοθετική καθιέρωση της ισότητας στον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε πώς άμεσα η κυβέρνηση θα συγκροτήσει ομάδα εργασίας για την περαιτέρω εναρμόνιση - όπου απαιτείται - του εθνικού Δικαίου με την EMFA. «Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι ανάμεσα στις πρώτες χώρες που θα προβεί στην ολοκλήρωση των διαδικασιών εναρμόνισης». Παράλληλα, δεσμεύτηκε επίσης ότι μέσω της Task Force, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Ελλάδας, θα γίνει η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών των Μέσων Ενημέρωσης για τις ευεργετικές για τους ίδιους προβλέψεις της EMFA.

Ο υφυπουργός δήλωσε πώς: «Είναι εξαιρετική συγκυρία για τη συνάντησή μας το γεγονός ότι την επόμενη εβδομάδα η EMFA εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα τεθεί σύντομα σε ισχύ ύστερα από μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων». Τόνισε μάλιστα πως: «Οι πρωτοβουλίες μας για την ασφάλεια των δημοσιογράφων είναι διαρκείς και μακρόπνοες, δεν σταματούν στην εφαρμογή των σχετικών Συστάσεων προς όλα τα κράτη-μέλη που αποτελούν τη δέσμη πρωτοβουλιών της Επιτροπής για τα μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη. Χαιρετίσαμε την EMFA από την πρώτη στιγμή που η Επιτροπή παρουσίασε την Πρόταση Κανονισμού και ιδίως τις πρόνοιες για δημόσια μέσα ενημέρωσης, τη διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, την κρατική διαφήμιση, την ισχυρή εθνική ρυθμιστική αρχή, τα δικαιώματα και την προστασία των υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και των επαγγελματιών τους κ.ά.»

Η ανάρτηση της Βιέρα Γιούροβα

Η Αντιπρόεδρος κ. Γιούροβα σε ανάρτησή της μετά το πέρας της συνάντησης ανέφερε: «Συνάντησα τον Υφυπουργό Π. Μαρινάκη για να συζητήσουμε για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και την ΕΕ. Χαιρετίζω την υποστήριξη της Ελλάδας για τον Νόμο για την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για να σημειωθεί πρόοδος στις σχετικές συστάσεις. Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες θα είναι η συγκεκριμένη επί τόπου βελτίωση».

