Πάιατ: H σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν αποτελεί απειλή για την Τουρκία

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση του Τούρκου προέδρου Ερντογάν στα αμερικανικά σχέδια για την Αλεξανδρούπολη, ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε ότι “η εταιρική σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη δεν αποτελεί απειλή για την Τουρκία” και εξήγησε πως τα σχέδια αυτά αφορούν την ενίσχυση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της διμερούς συμμαχίας, την ανάπτυξη του ρόλου της Ελλάδας και της δύναμης της Ελλάδας σε διάφορα σχήματα όπως το ΝΑΤΟ αλλά και τον διμερή στρατιωτικό εταιρικό ρόλο μέσα και από τη νέα αμυντική συμφωνία (MDCA).

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την αμυντική συνεργασία και τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ των χωρών μας, ο κ. Πάιατ τόνισε πως “βρισκόμαστε στην κορύφωση αλλά όχι στην κορυφή”, δήλωσε πολύ υπερήφανος για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τόνισε τη σημασία της δουλειάς των υπηρεσιακών (στρατιωτικών) παραγόντων στην προώθηση του διαλόγου και υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως μια χώρα, με την οποία μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα.

Έχοντας ήδη συμπληρώσει πέντε χρόνια στην Ελλάδα ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Πάιατ μίλησε για την “εξαιρετική πρόοδο’ που έχει συντελεστεί. “Είμαι πολύ υπερήφανος για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αυτά τα πέντε χρόνια στις διμερείς σχέσεις αλλά και για την πρόοδο που έχει πετύχει η Ελλάδα”, ανέφερε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επενδύουν στη χώρα μας και στις διμερείς σχέσεις.

Αναφερόμενος ευρύτερα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ο κ. Πάιατ υπογράμμισε την προσήλωση των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία και στις εταιρικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη, που “γίνονται ακόμη πιο σημαντικές”, απορρίπτοντας έτσι τους ισχυρισμούς περί μετατόπισης του αμερικανικού ενδιαφέροντος.

Με αφορμή τη συζήτηση που προηγήθηκε σε πάνελ για την ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια με τη συμμετοχή του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τις διαπραγματεύσεις Βελιγραδίου- Πρίστινας, Μίροσλαβ Λάιτσακ, ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε ότι “το όραμα της Θεσσαλονίκης (για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, το 2003) είναι πιο αληθινό σήμερα από ποτέ”, εξήρε τον ρόλο της Συμφωνίας των Πρεσπών προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ δεν έκρυψε την ανησυχία του για την κατάσταση στη Βόρεια Μακεδονία, μετά την παραίτηση του Ζόραν Ζάεφ. “Φυσικά και μας ανησυχεί (η κατάσταση)”, είπε, υπογραμμίζοντας εκ νέου την ανάγκη να μείνει ζωντανή η ενταξιακή διαδικασία για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία.

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει τη σημασία που μπορούν να διαδραματίσουν πρωτοβουλίες, όπως η τριμερής συνεργασία 3+1, ο Αμερικανός πρέσβης απάντησε πως “είμαστε βαθιά προσηλωμένοι στο πρότζεκτ του 3+1” υπογραμμίζοντας πως η αμερικανική πλευρά μοιράζεται το όραμα του Έλληνα ΥΠΕΞ Νίκου Δένδια για διεύρυνση του σχήματος αυτού. “Θα μπορούσε να είναι 3+1 και κάποιος/οι ακόμη (x)”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Delighted to meet EU’s @MiroslavLajcak at #thessalonikisummit2021. I fully agree w/ him on the importance for countries in the region to be fully integrated into the EU, and protecting the Prespes accomplishments. The US strongly supports Greece's leadership role in that process. pic.twitter.com/WdzAsL8a34