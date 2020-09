Πάιατ: Στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατ. Μεσόγειο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας για οικοδόμηση ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο», προσθέτει.

Pleased to join @SecPompeo and my friend Min @NikosDendias to review the gains we've made this year in all areas of the US-Greece relationship. We will continue to invest in northern Greece and support Greece's efforts to build peace, stability, and prosperity in the #EastMed. pic.twitter.com/G9TT01ylyx