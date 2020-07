Πάιατ: Το Καστελλόριζο έχει την ίδια υφαλοκρηπίδα και δικαιώματα ΑΟΖ όπως και κάθε περιοχή στην ηπειρωτική χώρα

Ο υπουργός 'Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας νωρίτερα από το βήμα της εκδήλωσης ανέφερε για το ίδιο θέμα ότι «μετά τη λεκτική βελτίωση (σ.σ. από αμερικανικής πλευράς) είναι σαφές πλέον ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στέλνει μήνυμα ότι σε όλη αυτή την υπόθεση το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Η Τουρκία αμφισβητεί, η Τουρκία είναι το πρόβλημα και αυτό ξεκαθαρίζει πλέον το κείμενο».

Εξάλλου, στην ομιλία του στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Πάιατ τόνισε «το σαφές μήνυμα από την Ουάσινγκτον και από την Ευρώπη, που προτρέπει τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν επιχειρήσεις που αυξάνουν την ένταση στην περιοχή, όπως σχέδια έρευνας για φυσικούς πόρους σε περιοχές, στις οποίες η Ελλάδα και η Κύπρος αξιώνουν δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Αυτός είναι ένας πολύπλοκος στρατηγικός χώρος», σημείωσε ο Αμερικανός πρέσβης και πρόσθεσε: «Θέλουμε οι φίλοι και οι σύμμαχοί μας στην περιοχή να προσεγγίσουν την ανάπτυξη πόρων σε πνεύμα συνεργασίας που παρέχει τη βάση για μια διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και αμοιβαία οικονομική ευημερία. Μονομερείς προκλητικές ενέργειες αντιτίθενται σε αυτόν τον στόχο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να είμαι ξεκάθαρος: Μια ισχυρότερη και ασφαλέστερη Ελλάδα είναι προς το συμφέρον της Αμερικής και όπως ο υπουργός ('Αμυνας των ΗΠΑ) Έσπερ συζήτησε με τον υπουργό Παναγιωτόπουλο, αυτή την εβδομάδα, η συνεργασία μας εμβαθύνει μια πολύ σημαντική διμερή σχέση και ενισχύει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ που προωθεί την ευημερία και την ασφάλεια σε αυτήν τη στρατηγική περιοχή για όλους τους πολίτες μας».

Ερωτηθείς, δε, από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο περιθώριο της εκδήλωσης και για το αν θεωρεί πως θα υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης, ο κ. Πάιατ εξέφρασε την ελπίδα πως θα υπάρχει συνέχεια στα σήματα που δείχνουν ότι υπάρχει μια τέτοια προοπτική. "Γνωρίζω ότι αυτή είναι η ελπίδα του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, το ακούσαμε από τον υπουργό 'Αμυνας μόλις τώρα και σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμερίζονται αυτήν την ελπίδα και χρησιμοποιούμε τα διπλωματικά μας εργαλεία για την προώθηση αυτού του στόχου", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Delighted to return to #Alexandroupoli. This is my fifth visit, more than any other U.S. Ambassador to Greece, which underlines this city's strategic role as a regional energy, transportation, and commercial hub vital to European stability and security. pic.twitter.com/STWbt96vFk