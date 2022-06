Παναγιωτόπουλος για τουρκικές προκλήσεις: «Πλησιάζουμε στα όριά μας»

«Πλησιάζουμε επικίνδυνα στα όριά μας, στα όρια της εγκράτειας και της υπομονής μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις.

Σχετικά με το casus beli ο υπουργός ανέφερε πως «είναι περίεργο να έχεις έναν σύμμαχο που σε απειλεί με πόλεμο. Απειλή πολέμου από έναν σύμμαχο σε έναν άλλο; Δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιους συμμάχους. Και δεν θέλω συμμάχους που κάνουν 40 και πλέον υπερπτήσεις την ημέρα».

Αναφερόμενος στις τουρκικές αιτιάσεις για τα νησιά ανέφερε ότι «είναι περίεργο που έχουμε έναν σύμμαχο που επιχειρηματολογεί για την αποστρατιωτικοποίηση κάποιων νησιών μας και λέει ότι αν δεν αποστρατιωτικοποιηθούν θα τα πάρει. Αυτά δεν είναι μόνο απαράδεκτα αλλά και εντελώς παράλογα».

"We're getting dangerously close to our limits as well, our limits of restraint and patience."

