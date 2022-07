Παναγιωτόπουλος: Ο αναθεωρητισμός αποτελεί καίρια απειλή τόσο για τα συμφέροντα Ελλάδας, ΗΠΑ όσο και του ΝΑΤΟ - Η συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του

Για την Τουρκία τόνισε ότι «εμμένει στην αναθεωρητική συμπεριφορά της, που αφορά στο νομικά αβάσιμο ισχυρισμό για αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και σε προκλητικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και υπερπτήσεις κατοικημένων περιοχών από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη».

«Πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της αποκλιμάκωσης και του παραγωγικού διαλόγου με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, εγκαταλείποντας την επιθετική ρητορική της», πρόσθεσε.

Ο Έλληνας υπουργός ανέδειξε τη σημασία της διεύρυνσης και εμβάθυνσης της Στρατηγικής Αμυντικής Σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο μετά την τροποποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας τον Νοέμβριο του 2019 και τον Οκτώβριο του 2021.

Οι οκτώ νέες τοποθεσίες που συμπεριλαμβάνονται, πλέον, στη Συμφωνία -ειδικότερα η Αλεξανδρούπολη- αντικατοπτρίζουν τον στρατηγικό χαρακτήρα της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών και τη διαχρονική γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Παναγιωτόπουλος, επεσήμανε: «Το εξαιρετικό επίπεδο της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, σε συνδυασμό με συνεκπαιδεύσεις και κοινές ασκήσεις που αυξάνουν τη διαλειτουργικότητα, καθώς και τη διευρυμένη παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ σε νέες περιοχές και στρατηγικά σημεία της ελληνικής επικράτειας, αποτελεί απόδειξη της κοινής μας θέλησης και επιθυμίας να αυξήσουμε την ετοιμότητά μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις κοινές απειλές και προκλήσεις και να προστατέψουμε τα συμφέροντά μας στην ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας».

I met today w/ Greek ???? MoD Panagiotopoulos to discuss efforts to support Ukraine. I told the Minister that the U.S. appreciates our bilateral defense cooperation, including U.S. use of bases in Greece. We also discussed efforts to maintain stability in the Aegean. #WeAreNATOpic.twitter.com/NRJixXB9x7