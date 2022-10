Παναγιωτόπουλος σε Ακάρ: Να σταματήσουν οι απειλές της Τουρκίας - Βίντεο

Η συνάντηση των δύο υπουργών διήρκησε 40 λεπτά. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Έλληνας Υπουργός διεμήνυσε ότι η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες δεν μπορεί να αποκλιμακωθεί όσο η τουρκική πλευρά συνεχίζει να διατυπώνει επιθετική ρητορική και απειλές που φθάνουν μέχρι την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας.

Συμφωνήθηκε, επίσης, να μείνει ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, προκειμένου να αποκατασταθεί ο διάλογος στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, όπως αρμόζει σε Συμμάχους στο ΝΑΤΟ.

Λίγο μετά, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογο του Λόιντ Όστιν.

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο για να συζητήσουμε τη συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία και τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

I met today with Greek Minister of Defense Nikos Panagiotopoulos to discuss ongoing defense cooperation and the importance of regional stability. pic.twitter.com/0JNSd4dSSm