Παναγόπουλος Gate: ΠΑΣΟΚ εναντίον ΠΑΣΚΕ - Real.gr

Ο «πράσινος» συνδικαλιστικός εμφύλιος μετά το άδειασμα του προέδρου της ΓΣΕΕ από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Των Μ. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ, Α. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Να περιορίσει τη ζημιά που αντιλαμβανόταν ότι θα υποστεί από την υπόθεση Παναγόπουλου επιχείρησε το ΠΑΣΟΚ, αναστέλλοντας σε χρόνο μηδέν την κομματική ιδιότητα του προέδρου της ΓΣΕΕ. Με αυτή την κίνηση, θέλησε να αναδείξει και τη διαφορά του από τις πρακτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση. Αυτό τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής την Πέμπτη, θέλοντας να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στην κοινωνία ότι ο ίδιος έκανε το αυτονόητο, όπως είπε, κάτι που ποτέ δεν κάνει η κυβέρνηση. «Αναστείλαμε ακαριαία την κομματική ιδιότητα του κυρίου Παναγόπουλου, όπως έχουμε πράξει και σε οποιαδήποτε άλλη τέτοια περίπτωση», ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι, ακόμα και σε αλλεπάλληλες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επιλέγει να εργαλειοποιεί ακόμα και το Σύνταγμα «για να μη δει ποτέ τη Δικαιοσύνη εμπλεκόμενος υπουργός της Ν.Δ.».

«Προπαγάνδα»

Ο Ν. Ανδρουλάκης κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι εξαπολύει προπαγανδιστικό μηχανισμό εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ενώ παρατήρησε με αφορμή τις δηλώσεις Κελέτση και Γεωργιάδη για την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου, ότι «ο ένας λέει ότι τον καλύπτουμε γιατί είναι ένοχος και ο άλλος ότι τον εκθέτουμε γιατί είναι αθώος»… Γύρισε, δε, τη συζήτηση στην ουσία της, ζητώντας απαντήσεις για το πόσα και ποια έργα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων υλοποιήθηκαν, από ποιους φορείς και με ποια αρμοδιότητα, ποιο ήταν το κόστος τους και ποιο το μερίδιο εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ποιοι έλεγχοι έγιναν, από ποιους και με ποια αποτελέσματα κ.ο.κ.

Την ίδια ώρα, πάντως, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ επικρατεί αναβρασμός εξαιτίας και της υπόθεσης Παναγόπουλου. Στον απόηχο της παρότρυνσης του Δικτύου Συνδικαλισμού του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να παραιτηθεί, διευκολύνοντας τον χώρο, ο Γ. Παναγόπουλος συγκάλεσε πανελλαδική τηλεδιάσκεψη 180 μελών της ΠΑΣΚΕ, μεγάλο μέρος των οποίων στη συνέχεια απείλησε με αποχώρηση από το κόμμα. Η άμεση απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται από κανέναν, δείχνοντας και την πρόθεσή του να μην κάνει πίσω στην… προειδοποίηση για μαζικές αποχωρήσεις συνδικαλιστών. Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο δεν το αφήνει επ’ ουδενί αδιάφορο, όσο και αν η ΠΑΣΚΕ διατηρεί απόλυτη αυτονομία από το ΠΑΣΟΚ, με τον ίδιο τον Γ. Παναγόπουλο να θυμίζει με νόημα ότι «η ΠΑΣΚΕ δεν είναι παράταξη του 12%-13%», αλλά «λόγω της αυτονομίας της είναι παράταξη του 40%».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Δεν υλοποιήθηκαν, δεν πληρώθηκαν»

Να αποδομήσει τις καταγγελίες περί υπεξαίρεσης κονδυλίων κατάρτισης ύψους 73 εκατ. ευρώ επιχείρησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, δίνοντας αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υλοποίησης και ελέγχου των προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και ότι θα οδηγήσει την παράταξή του μέχρι το συνέδριο του Απριλίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, από τα προγράμματα που εντάχθηκαν ή σχεδιάστηκαν κατά την περίοδο 2020-2025, μόνο ένα υλοποιήθηκε πλήρως. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 5 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν απευθείας στους ωφελουμένους, ενώ η διαχειριστική αμοιβή της ΓΣΕΕ ανήλθε σε ποσοστό 3% επί του προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Το πρόγραμμα αυτό -όπως είπε- ελέγχθηκε από τις αρμόδιες Αρχές και «βρέθηκε άψογο», ενώ παρουσίασε υψηλό ποσοστό απορρόφησης και παραμονής των ωφελουμένων στην εργασία. «Ανω του 15% παρέμεινε στην εργασία του, όταν σε άλλους παρόχους κατάρτισης τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 0,3% και 0,5%», ανέφερε.

Τα υπόλοιπα προγράμματα είτε απεντάχθηκαν είτε δεν υλοποιήθηκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις -όπως εξήγησε- υπήρξαν συμβασιοποιήσεις στο τέλος της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, οι οποίες όμως δεν προχώρησαν λόγω χρονικών περιορισμών ή αλλαγών στη χρηματοδότηση. «Δεν υλοποιήθηκαν, δεν πληρώθηκαν», τόνισε.

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ερευνα σε όσους ενέκριναν τα προγράμματα

Στο «μικροσκόπιο» της Οικονομικής Εισαγγελίας έχει μπει πλέον το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που αφορά την υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, πέντε ακόμη φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες. Παράλληλα, και η Αρχή, υπό την καθοδήγηση του προέδρου της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συνεχίζει την έρευνά της εστιάζοντας τώρα σε στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, καθώς και σε μικρότερες εταιρείες με περιφερειακό ρόλο που φέρονται να είχαν σχέση με τέτοιου είδους προγράμματα.

Η έρευνα αναμένεται να στραφεί και σε πρόσωπα τα οποία είχαν συγκεκριμένο ρόλο στην έγκριση αυτών των προγραμμάτων και στην εκταμίευση των χρημάτων, τα οποία μπορεί να είχαν ακόμα και πολιτική ιδιότητα. Ηδη έχουν αποσταλεί και παραληφθεί οι διατάξεις δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων τους κατά των οποίων οι εμπλεκόμενοι έχουν δικαίωμα να προσφύγουν εντός των επόμενων ημερών. Στο πλαίσιο της κατεπείγουσας έρευνας που ξεκίνησε κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτη Καψιμάλη, θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, καθώς από την έρευνα της Αρχής προέκυψαν ενδείξεις ότι μέρος των συγκεκριμένων κονδυλίων δεν διατέθηκε για τους σκοπούς που χορηγήθηκαν. Το ποσό αυτό αγγίζει τα 2,1 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 73 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκαν.