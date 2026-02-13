Παναγόπουλος προς ΠΑΣΟΚ: Οι εργαζόμενοι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου - Real.gr

«Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου. Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, απαντώντας στην απόφαση της ΠΓ της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), προσθέτοντας ότι «οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά» είναι οι «χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας».

«Στόχος μου να οδηγήσω την παράταξή της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο. Μοναδική μου μέριμνα είναι η ενότητα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ενίσχυση μιας μεγάλης, μαχητικής παράταξης που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα του κόσμου της μισθωτής εργασίας», καταλήγει στην δήλωσή του ο κ. Παναγόπουλος.

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να παραιτηθεί των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ»