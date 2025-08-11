Πανελλήνια συγκίνηση για τη Λένα Σαμαρά - Real.gr

Θρήνος και δάκρυα για τον αδόκητο χαμό της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά που ήταν μόλις 34 ετών.

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που βύθισε στο πένθος την οικογένειά της αλλά και τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Η 34χρονη Λένα Σαμαρά, το πρωτότοκο παιδί του Αντ. Σαμαρά και της συζύγου του, Γεωργίας, πέθανε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από ανακοπή, έχοντας υποστεί νωρίτερα επιληπτικό επεισόδιο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί δεν απετράπη το μοιραίο. Στο άκουσμα του χαμού της οι γονείς της, που βρίσκονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή στο πλευρό της, κατέρρευσαν και βυθίστηκαν σε ανείπωτο πόνο, τον μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να βιώσει άνθρωπος.

Χαμηλών τόνων

Οσοι γνώριζαν τη Λένα είχαν μόνο τα καλύτερα λόγια να πουν. Το χαμηλών τόνων γελαστό κορίτσι, με τα έντονα μπλε μάτια, τους καλούς τρόπους και τον λαμπερό χαρακτήρα, κέρδιζε τους πάντες. Αν και η ίδια απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις και επιθυμούσε μια ήσυχη ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι περισσότερες στιγμές που την είχε απαθανατίσει ο φακός ήταν στο πλευρό του πατέρα της, για τον οποίο έτρεφε μεγάλο θαυμασμό, και της μητέρας της. Εξαιρετική ήταν η σχέση της και με τον αδελφό της, τον 28χρονο σήμερα Κώστα Σαμαρά, παρά τη μεταξύ τους ηλικιακή διαφορά.

Η 34χρονη στήριζε συνεχώς τον πατέρα της, όταν εκείνος το 2009 ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και αργότερα όταν ο Αντ. Σαμαράς εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας. Το 2008, αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Συμμαθητές ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου, κόρη του Γιώργου Παπανδρέου, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πρωτότοκος γιος του Θεόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου, ο Κωνσταντίνος Λιάπης, γιος του Μιχάλη Λιάπη, η Παυλίνα Βουλγαράκη, κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, η Αμαλία-Αλεξάνδρα Αρσένη, κόρη του Γεράσιμου Αρσένη και της Λούκας Κατσέλη και άλλοι γόνοι επώνυμων οικογενειών.

Στη συνέχεια η Ελένη Δανάη Σαμαρά, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, φοίτησε ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, ακολουθώντας τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της Γεωργίας και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμούσε να ασχοληθεί με την πολιτική. Το χόμπι και η μεγάλη της αδυναμία ήταν το τένις. Το 2007, είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart to Heart Partnership Programme, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008. Η Λένα Σαμαρά καταγόταν από μια σπουδαία οικογένεια. Ηταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος κατά τραγική ειρωνεία είχε διατελέσει διευθυντής στον Ευαγγελισμό, το νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 34χρονη.

Η απώλεια

Οπως έγινε γνωστό, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης η Λένα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ζάλη με αποτέλεσμα οι γονείς της να τη μεταφέρουν αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό. Εκεί, οι γιατροί την υπέβαλαν σε καρδιολογικό έλεγχο και την ώρα που λάμβαναν το ιστορικό της, χωρίς κάποιο εμφανές σύμπτωμα, η Λένα Σαμαρά υπέστη επιληπτική κρίση. Τότε κρίθηκε σκόπιμη η διασωλήνωσή της. Στην πορεία, όμως, η ασθενής εμφάνισε καρδιακή ασυστολία, όπως κατέγραψαν οι γιατροί στο ιστορικό της, και διακόπηκε η καρδιακή της λειτουργία.

Σήμανε συναγερμός με τους γιατρούς να καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες επί 50 λεπτά για να την επαναφέρουν στη ζωή με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποτρέψουν το μοιραίο. Εξω από το δωμάτιο όπου δινόταν η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η άτυχη 34χρονη βρίσκονταν οι γονείς της. Οταν ενημερώθηκαν από τους γιατρούς για τον αιφνίδιο θάνατο του παιδιού τους κατέρρευσαν, καθώς, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά δεν αντιμετώπιζε καρδιολογικά ή άλλα προβλήματα υγείας. Η καρδιακή παύση ήρθε απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά. Ολα έγιναν μέσα σε λίγες ώρες.

Η απάντηση

Με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν μετά τον θάνατο της 34χρονης σχετικά με τη μεταφορά της από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο «Χ» έσπευσε να δώσει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις, αναφέροντας: «Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής: Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, το οποίο είχε και νευρολόγο, ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του Σισμανογλείου έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε τη μεταφορά της στη νευρολογική κλινική του Ευαγγελισμού καθώς το Σισμανόγλειο δεν έχει νευρολογική κλινική. Οχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον Ευαγγελισμό και παραδόθηκε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς, έπαθε ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ενας νέος άνθρωπος έφυγε και μια οικογένεια πενθεί».

Βαρύ πένθος

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Αντ. Σαμαρά για τον πρόωρο χαμό της μοναχοκόρης του. «Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και προσθέτει: «Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες».

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…», ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απρόσμενη απώλεια της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές, όπως η απώλεια ενός παιδιού», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά του. «Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο Ν. Ανδρουλάκης. «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Σωκράτης Φάμελλος. «Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του», συμπληρώνει.

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, στη σύζυγό του, Γεωργία, και στην οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους». Υστατο αντίο και από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος δήλωσε: «Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μάς φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο». Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, έγραψε σε ανάρτησή του: «Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της, Αντώνη και Γεωργία, καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε, η σκέψη μας είναι σε εσάς. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

Μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο της Λένας Σαμαρά, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος έστειλε στον πρώην πρωθυπουργό το ακόλουθο μήνυμα: «Αντώνη μου, η Παναγία να σας στηρίζει. Να θυμάσαι ότι είμαι κοντά σου σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία». «Με συγκλονισμό και βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα τον αδόκητο θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά. Η απρόσμενη απώλεια της Λένας Σαμαρά, σε τόσο νεαρή ηλικία, κάνει την οδύνη μεγαλύτερη. Με πλήρη γνώση του πόσο δύσκολα είναι τα λόγια παρηγοριάς για μια τέτοια απώλεια, εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά και εύχομαι κουράγιο», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Το μεσημέρι της Παρασκευής ο πρώην πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00».

