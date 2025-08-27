Παπαδόπουλος (ΚΚΕ): Το πολιτικό ζήτημα που μπαίνει μπροστά στη ΔΕΘ «είναι ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» - Real.gr

Σχολιάζοντας τα σενάρια περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην κυβέρνηση με συνθήματα για σκίσιμο του μνημονίου και φόρτωσε το λαό με ένα τρίτο μνημόνιο.

«Το πολιτικό ζήτημα που μπαίνει μπροστά στη ΔΕΘ “είναι ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, δηλαδή ή θα χάσει το κεφάλαιο ή θα χάσουμε πάλι εμείς”», δήλωσε ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώντας στην ΕΡT News.

Ενόψει της ΔΕΘ είπε ότι «ήδη έχουν ανακοινωθεί μέτρα που συνιστούν μια ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματά των εργαζομένων, τα οποία μάλιστα βαφτίζονται “προστασία” τους, με κορυφαίο παράδειγμα το νομοσχέδιο για την 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη». Τόνισε πως αυτό το νομοσχέδιο διαλύει την προσωπική ζωή και τον ελεύθερο χρόνο, ενώ υπονομεύει ακόμη περισσότερο την υγεία των εργαζομένων, αφού «δεν θα ξέρουμε πότε αρχίζουμε και πότε τελειώνουμε τη δουλειά».

Σε σχέση με τα σενάρια για τις επικείμενες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, υπογράμμισε πως «από ένα γιγάντιο υπερπλεόνασμα, που βγήκε από τις δικές μας τσέπες, δεν έπεσε από τον ουρανό, θα γυρίσουν πίσω ορισμένα ψίχουλα τα οποία θα αφορούν την φορολογική κλίμακα και κάποιες ρυθμίσεις για τις οικογένειες με παιδιά». Πρόσθεσε ότι την ίδια ώρα παραμένουν οι έμμεσοι φόροι «που εκτινάχθηκαν όλη αυτή την περίοδο και οι εργαζόμενοι φορολογούνται παραπάνω λόγω μιας ονομαστικής -στην πραγματικότητα ανύπαρκτης- αύξησης του μισθού, ενώ συνεχίζεται η φοροασυλία του μεγάλου κεφαλαίου».

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «όλα αυτά δείχνουν ένα βασικό ζήτημα: Ότι κλιμακώνεται μια επίθεση η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν την σταματήσουμε εμείς». «Εμείς παίρνουμε μια μεγάλη πρωτοβουλία αυτό το διάστημα με σταθμό τα συλλαλητήρια της ΔΕΘ, για να οργανωθεί μια μεγάλη απεργία η οποία θα τραντάξει την κατάσταση», είπε, επισημαίνοντας την ανάγκη «να σημαδέψουμε τον πραγματικό αντίπαλο» που «είναι μια πολιτική που ακολουθείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση». Δηλαδή, συνέχισε, «να εκδηλωθεί μια πολιτική και συνδικαλιστική αντεπίθεση απέναντι σε μια κατεύθυνση η οποία σταθερά θυσιάζει τη ζωή μας στο βωμό των κερδών και για την οποία είναι συνένοχοι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι όλοι μαζί στηρίζουν τις κατευθύνσεις της ΕΕ».

Σχολιάζοντας τα σενάρια περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην κυβέρνηση με συνθήματα για σκίσιμο του μνημονίου και φόρτωσε το λαό με ένα τρίτο μνημόνιο. Πρόσθεσε ότι επίσης τον φόρτωσε «με την στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ξεκίνησε τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στα Νατοϊκά σχέδια».