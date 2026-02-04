Παπαδόπουλος στον Realfm 97,8: Η ΕΕ θέτει ως προτεραιότητα την επαναπροώθηση και την καταστολή μεταναστών στη θάλασσα σε σχέση με τη διάσωσή τους - Real.gr

«H πολιτική, η οποία θέτει ως προτεραιότητα της την επαναπροώθηση και την καταστολή μεταναστών και προσφύγων στη θάλασσα σε σχέση με τη διάσωσή τους, αφορά συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιβόητη αποτρεπτική πολιτική της, η οποία έχει επίσημα ψηφιστεί και επιδοτείται με δισεκατομμύρια ευρώ» δήλωσε για την τραγωδία στη Χίο, ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Ο Μ. Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι η πολιτική αυτή αφορά και το «πώς αντιδρά σε γνωστές επικίνδυνες πρακτικές των διακινητών, ποια εκπαίδευση έχει και ποιους χειρισμούς κάνει. Και από αυτήν την άποψη στο συγκεκριμένο επίπεδο το νομικό εμείς ζητάμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης».

«Δεν έχουμε ένα μεμονωμένο περιστατικό, δεν είναι κεραυνός εν αιθρία» επεσήμανε.

Χαρακτήρισε το περιστατικό ως έναν κρίκο σε μία αλυσίδα εγκληματικής πολιτικής «που ξεκινά από την Πύλο, φτάνει στη Σάμο και στη Νότια Κρήτη τον Δεκέμβρη και αποκαλύπτει τις συνέπειες μιας αντιδραστικής πολιτικής, την οποία εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση», τονίζοντας ότι οι μετανάστες μετατρέπονται σε εργαλεία στη γεωπολιτική σκακιέρα ανάμεσα σε διαφορετικές δυνάμεις και διαφορετικά κέντρα.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να πάψει να είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος υγρός τάφος χιλιάδων μεταναστών και επανέφερε ζητήματα που αφορούν την πλήρη εφαρμογή της συνθήκης της Γενεύης, που θέτει σαν κύριο ζήτημα τη διάσωση όλων όσων κινδυνεύουν στη θάλασσα και στη συνέχεια και την δυνατότητα να έχουν ασφαλή μετάβαση σε χώρες που επιθυμούν.

Υπενθύμισε μέτρα που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για την προτεραιότητα της διάσωσης απέναντι σε πρακτικές επαναπροώθησης, τους ανοιχτούς χώρους προσωρινής φιλοξενίας και όχι φυλακές – δομές κράτησης, τη γρήγορη διαδικασία απόδοσης του ασύλου, τη στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών.

«Είναι θέμα πολιτικής κατεύθυνσης. Αν προτάσεις την αποτροπή θα φτάσεις στους διεμβολισμούς» υπογράμμισε.

Χαρακτήρισε αντιδραστικό το συνολικό πλαίσιο, λέγοντας ότι ξεκινά από τις συμφωνίες του Δουβλίνου και φτάνει στο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο στην πραγματικότητα θέτει ως κριτήριο μία «φυσαρμόνικα» στο να κινούνται προς την Ευρώπη ή να επαναπρωθούνται όλοι αυτοί οι κατατρεγμένοι από πολέμους, επεμβάσεις και δικτατορίες άνθρωποι, ενώ ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΕ αξιοποιούνται ως πάμφθηνο εργατικό δυναμικό.

«Χρειάζεται ένα σχολείο που μορφώνει πραγματικά και όχι εξεταστικό κέντρο»

Ο Μ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε επίσης στο Εθνικό Απολυτήριο, σημειώνοντας ότι χρειάζεται ένα σχολείο που μορφώνει πραγματικά και όχι εξεταστικό κέντρο. Αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις της κυβέρνησης που δεν αναβαθμίζει, αλλά αντιθέτως υπονομεύει τον παιδαγωγικό μορφωτικό ρόλο του σχολείου ώστε να πάψουν οι μαθητές να το θεωρούν άχαρο και βαρετό. Τόνισε ότι η πρακτική αυτή την οποία εξαγγέλλει η κυβέρνηση δεν είναι καινούργια και έχει εφαρμοστεί σε μια σειρά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Στη συγκεκριμένη λοιπόν κατεύθυνση τα αποτελέσματα τα οποία ήδη γνωρίζουμε είναι κατηγοριοποίηση σχολείων και και μαθητών με σχολεία και μαθητές πρώτης ταχύτητας δεύτερης και τρίτης με περισσότερα παιδιά να σπρώχνονται πρόωρα σε υποβαθμισμένες σχολές κατάρτισης και φυσικά με τη διέξοδο για πιο εύπορες οικογένειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις», είπε.

Υποστήριξε ότι δεν μπορεί η παιδεία να αποτελεί εμπόρευμα, αλλά πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό που κατοχυρώνεται από το αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα με σχολείο γενικής παιδείας, που μορφώνει με ολιγομελείς τάξεις και σύγχρονες υποδομές και που δίνει ως βασικό περιεχόμενο την ολόπλευρη μόρφωση σε σχέση με την σημερινή αντίληψη δεξιοτήτων και αποσπασματικών καταρτίσεων.

Επίσης, στάθηκε στη Συνταγματική Αναθεώρηση, επισημαίνοντας τα εξής: «Το κύριο είναι ότι προωθούνται αλλαγές που ως το 2030 θα οδηγήσουν σε ένα ακόμα πιο εχθρικό για το λαό κράτος. Και αυτό δεν εκπορεύεται από επιμέρους αλλαγές νομικού χαρακτήρα. Εκπορεύεται πρώτα απ’ όλα από από τις ανάγκες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η καπιταλιστική οικονομία της Ελλάδας αυτή τη στιγμή σε νέες συνθήκες, συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας, εκτίναξης πολεμικών δαπανών και σφοδρού ανταγωνισμού για να προσελκυσθούν επενδύσεις σε μια δύσκολη κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτή η συνθήκη καθιστά μονόδρομο μία επίθεση για ξεζούμισμα των εργαζομένων, περικοπές κοινωνικής πολιτικής, ένταση της καταστολής και πειθάρχηση των κρατικών υπαλλήλων. Μία επίθεση του κεφαλαίου που αντανακλάται στις συνταγματικές αλλαγές που προτείνονται. Όπως είναι η συνταγματική κατοχύρωση ματωμένων πλεονασμάτων για να συνεχίσουμε να πληρώνουμε όλοι εμείς, όπως συνέβη και με την κυβέρνηση Τσίπρα και συνεχίζεται με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να έχει φοροασυλία το μεγάλο κεφάλαιο με χτύπημα δικαιωμάτων των δημόσιων υπαλλήλων που είναι πολύ σημαντικό και την αξιολόγησή τους με το πόσο πειθαρχούν στην προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής».

Ακούστε το ηχητικό: