Παπανδρέου - Μάντζος: Σοβαρές προκλήσεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούν να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε οικονομική και κοινωνική κρίση  - Real.gr

Ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Δημήτρης Μάντζος, Μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατέθεσαν, στο Στρασβούργο, στις εισηγήτριες της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης αναλυτικό υπόμνημα για την κατάσταση της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρουν οι κκ Παπανδρέου και Μάντζος στο υπόμνημα τους «…παρά την ωριμότητα και την ανθεκτικότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας, εμφανίζονται σοβαρές προκλήσεις και απειλές για τη λειτουργία των θεσμών. Επανεμφανίζονται φαινόμενα που στο παρελθόν αποτέλεσαν τα αίτια να οδηγηθεί η χώρα σε βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση: αδιαφάνεια, ατιμωρησία, συγκέντρωση εξουσίας, πελατειακή διαχείριση των πόρων του ελληνικού λαού, υπονόμευση ελέγχων και θεσμών».

Οι δύο εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στο Συμβούλιο της Ευρώπης στάθηκαν ιδιαιτέρως στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, με την άρνηση εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής, στην προστασία υπουργών ακόμη και από ευρωπαϊκές δικαστικές διαδικασίες, όπως συνέβη στις περιπτώσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα προβλήματα νομοθέτησης με «φωτογραφικές» ρυθμίσεις και τη λειτουργία της Βουλής με ελλιπή σύνθεση, στα ζητήματα που αφορούν στις ανεξάρτητες αρχές και τα ΜΜΕ, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης, της διαύγειας στα δημόσια οικονομικά και της αποκέντρωσης της εξουσίας.

Σημείωσαν ότι «το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, απέναντι στην αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό. Διότι μόνο μια ανθεκτική δημοκρατία με ισχυρούς θεσμούς μπορεί να εγγυηθεί την πραγματική συλλογική ευημερία των πολιτών».