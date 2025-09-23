Παπαστεργίου στον Realfm 97,8 για Κτηματολόγιο: Είμαστε σε καλύτερο επίπεδο αλλά όχι ακόμη εκεί που θέλουμε – Η ψηφιοποίηση έρχεται να εξαλείψει την διαφθορά - Real.gr

Για τις κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές κρατών, την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την ψηφιοποίηση στις δημόσιες υπηρεσίες μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Με αφορμή τα προβλήματα που προκάλεσε στις αεροπορικές πτήσεις στην Ευρώπη κυβερνοεπίθεση σε εταιρεία των αεροδρομίων ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στο έργο της Εθνικής Αρχής Κυβερνοσφάλειας. «Δεν είναι ο μπαμπούλας που θα έρθει πάνω από κάθε επιχείρηση να επιβάλει πρόστιμα. Τουναντίον, είναι η Αρχή που ενημερώνει όλες τις κρίσιμες υποδομές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, υγεία. (…) Ενημερώνει λοιπόν για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται και τις αναβαθμίσεις που πρέπει να κάνουν προκειμένου τα συστήματα μας να είναι όσο μπορούμε περισσότερο ασφαλή», είπε ο μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Αυτή ήταν μία ιδιωτική εταιρεία που δέχθηκε επίθεση τις προάλλες και ταλαιπωρήθηκαν χιλιάδες Ευρωπαίοι. Άρα θα πρέπει η κάθε εταιρεία στα συστήματα της να ακολουθεί όλα όσα προβλέπονται και βέβαια υπάρχει και ένα κεντρικό σύστημα, που ελέγχει αυτές τις υποδομές. Λέγεται SOC, Security Operation Center. Η χώρα μας χτίζει την ώρα αυτή και κεντρικά για το Δημόσιο αλλά και για τους υπόλοιπους παρόχους μας τέτοια συστήματα προκειμένου να παρακολουθούμε τις επιθέσεις που γίνονται», τόνισε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Στο Κτηματολόγιο γίνεται μία τεράστια προσπάθεια με την ψηφιοποίηση και όλων των Υποθηκοφυλακείων και είμαστε σε καλό επίπεδο μεν, όμως δεν τολμώ να πω ότι τα έχουμε καταφέρει. Διότι είμαι σίγουρος πως κάποιος ακροατής θα σκέφτεται ‘τι είναι αυτά που λες, εγώ περιμένω μήνες’», ανέφερε ο μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Και συνέχισε: «Πλέον έχει δημιουργηθεί και μία κεντρική υπηρεσία στο Κτηματολόγιο ως task force, μπαίνει με τα συστήματα σε περιοχές και αναλαμβάνει υποθέσεις προκειμένου μέσα στο ’26 να έχουμε κατεβάσει πάρα πολύ ή να έχουμε μηδενίσει τους χρόνους απόκλισης. Θέλει αρκετή δουλειά ακόμη».

«Είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο, όχι ακόμη εκεί που θέλουμε. (…) Η ψηφιοποίηση έρχεται να βοηθήσει όλη αυτή την κατάσταση και βέβαια να εξαλείψει και την διαφθορά. Η διαφθορά είναι εκεί ακριβώς εκεί που υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας», υπογράμμισε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο ο μίλησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε ότι «λίγο μετά το Πάσχα παρουσιάσαμε το kids wallet. Στην ουσία είναι μία εφαρμογή απλού γονικού ελέγχου, αλλά κυρίως μία εφαρμογή – μέτρο πίεσης για την Ευρώπη, η οποία έπρεπε τότε να αποφασίσει έναν κοινό τεχνικό τρόπο να ελέγχουμε την ηλικία και να δίνουμε την ηλικία αυτή στις πλατφόρμες έτσι ώστε να μην δίνουν ακατάλληλο περιεχόμενο στα παιδιά. Και το καταφέραμε. Μέσα Ιουλίου η αντιπρόεδρος της Ε.Ε. και επίτροπος για τα ζητήματα αυτά ανακοίνωσε το mini wallet – έτσι ονομάστηκε- μία ευρωπαϊκή κοινή τεχνική προσέγγιση έτσι ώστε οι πλατφόρμες να ξέρουν επίσημα ποια είναι η ηλικία ανεξάρτητα αν το παιδί έχει δηλώσει ότι είναι πάνω από 18 και θα το παρουσιάσουμε και στην ίδια, η οποία θα έρθει στην Αθήνα την άλλη Πέμπτη. Θα είμαστε πιστεύω η πρώτη χώρα που μέσα στον Οκτώβρη θα έχουμε έτοιμη πλέον αυτή την τεχνική προσέγγιση».

Σε ερώτηση για το εάν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές ή σκέφτεται να είναι και πάλι υποψήφιος στην αυτοδιοίκηση ο Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι «πραγματικά πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν απολύτως τι θα κάνω εγώ πολιτικά. (…) Δεν νομίζω ότι το μείζον θέμα της περιοχής μου είναι τι θα κάνω πολιτικά την επόμενη μέρα παρ’ ότι νομίζω πως η αυτοδιοίκηση έχει κλείσει ως κύκλος στην ζωή μου. Την είδα την έζησα, την αγαπώ, θα συνεχίσω να την αγαπώ αλλά έχει κλείσει».

