Παπαστεργίου: Το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της «Βιολάντα» - Real.gr
Παπαστεργίου: Το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της «Βιολάντα»

09:35, 30/01/2026
Παπαστεργίου: Το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της «Βιολάντα»

  • Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, έκανε κάλεσμα για στήριξη προς τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας στη «Βιολάντα» και ζήτησε ενδελεχή διερεύνηση των αιτίων, ώστε να μην επαναληφθεί.
  • Ο κ. Παπαστεργίου αποκάλυψε ότι ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, το 2007 ασχολήθηκε με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης «Βιολάντα» κατά την πρώτη εγκατάσταση.
  • Οι συγκεκριμένες μελέτες εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους της Πυροσβεστικής και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ άλλοι μηχανικοί συνέχισαν το έργο λόγω συνεχών επεκτάσεων.
Πέντε ημέρες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, o υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, με ανάρτησή του στα social media, συνδυάζει την προσωπική του σύνδεση με τη μονάδα --μέσω των μηχανολογικών μελετών του παρελθόντος και συγκεκριμένα το 2007-- με την βαθιά συγκίνηση για τα θύματα και την αποφασιστικότητα να αποδοθούν ευθύνες.

Ο κ. Παπαστεργίου έκανε κάλεσμα σε στήριξη προς τις οικογένειες και σε ενδελεχή διερεύνηση των αιτίων, ώστε να μην επαναληφθεί η τραγωδία.

«Πέντε μέρες μετά την τραγωδία στην Βιολάντα και προφανώς το κλίμα στην πόλη μου, τα Τρίκαλα, συνεχίζει να είναι βαρύ, με τη θεσσαλική γη να υποδέχεται τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.

Μια τραγωδία που όλοι ζήσαμε και ζούμε από κοντά, καθώς οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής έκαναν γρήγορα και με ακρίβεια τη δουλειά τους.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γνωρίζω ένα πρώιμο κομμάτι της ιστορίας αρκετά καλά, αφού το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης.

Μελέτες που εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους, τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ συνέχισαν στην πορεία άλλοι συνάδελφοι μηχανικοί, λόγω των συνεχών επεκτάσεων αλλά και της μετέπειτα εκλογής μου στο Δήμο.

Διαβάζω με μεγάλη συγκίνηση τις ιστορίες των γυναικών που χάθηκαν. Είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα στις οικογένειές τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στις μικρές κοινωνίες μας, αυτό είναι κάτι που ευτυχώς ακόμη λειτουργεί.

Παρακολουθώ επίσης με ενδιαφέρον την λεπτομερή δουλειά που κάνουν η Δικαιοσύνη και οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Γιατί το χρωστάμε στις γυναίκες αυτές και τις οικογένειές τους. Και γιατί πρέπει να δούμε τί πήγε λάθος για να μην επαναληφθεί», αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

 

