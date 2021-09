Παπαστεργίου: Καθοριστικός τα επόμενα χρόνια ο ρόλος των δήμων στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας σήμερα στο 6th HAEE ENERGY TRANSITION SYMPOSIUM: "Looking ahead with optimism, beyond the Covid era", που πραγματοποιείται στην Αθήνα.