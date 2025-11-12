Παπαθανάσης: Προσκλήσεις για εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης στο κεντρικό σιδηροδρομικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών - Real.gr

Με υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εκδόθηκαν οι προσκλήσεις με τίτλο «Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης στο κεντρικό σιδηροδρομικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)», για την υποβολή προτάσεων νέων και τμηματοποιημένων έργων στο τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταφορές» 2021-2027, με δικαιούχο τους ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε. και συνολικό διατιθέμενο προϋπολογισμό 89,95 εκατ. ευρώ από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης με κύρια στόχευση την περαιτέρω ενίσχυση ενός σύγχρονου, ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π).

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης προβλέπονται ενδεικτικά:

*Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης και ETCS – Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη.

*Ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση – τηλεδιοίκηση και ETCS L1 της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα.

*Προμήθεια συστήματος GSM-R με συναφείς υπηρεσίες και φορητό εξοπλισμό για τα τμήματα γραμμής Τιθορέα – Δομοκός, Κιάτο – Ρίο, Θεσσαλονίκη – Ειδομένη και Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα.