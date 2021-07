Παπαθανάσης: Βλέπουμε τις επενδύσεις ως βασικό εργαλείο για την επόμενη μέρα και βέβαια έχουμε μια σειρά από εργαλεία

«Δεν σταματήσαμε ποτέ από την πρώτη στιγμή να προωθούμε τις επενδύσεις άρα δεν ισχύει για μας ο όρος …επανεκκίνηση, σε σχέση με την προσπάθεια για επενδύσεις» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο «25th Roundtable with the Government of Greece» που διοργανώνει ο Economist με θέμα την επενδυτική ατζέντα της Ελλάδας.