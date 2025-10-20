Παππάς στον Realfm 97,8: Η διαμαρτυρία Ρούτσι πυροδότησε τη νομοθετική πρωτοβουλία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Να σταματήσει η εκδικητική μανία προς τους γονείς - Real.gr

Για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τα ελληνοτουρκικά αλλά και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην Κεντροαριστερά μίλησε στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

Ο κ. Παππάς σχετικά με το Μνημείο και την επικείμενη τροπολογία, είπε τα εξής: «Υπάρχει ένα ζήτημα ηθικό και πολιτικό. Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κινείται με εκδικητική μανία απέναντι στους γονείς και στο γεγονός ότι γύρω από το θέμα των Τεμπών – και αυτό είναι που πολιτικά την πιέζει κυρίως- έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, τουλάχιστον μεταπολεμικά. Άρα αυτό είναι κάτι βαθιά ενοχλητικό για τον κ. Μητσοτάκη και για την κυβέρνηση- δεν ξέρω αν είναι για όλους τους κυβερνητικούς βουλευτές. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση, η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι και θα έπρεπε να έχει κλείσει αυτομάτως με την κατάθεση του αιτήματος για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις. Δηλαδή να έχει ληφθεί η απόφαση και να έχει συμβάλει και η κυβέρνηση ώστε να έχουν δρομολογηθεί οι αποφάσεις που αρμόζουν με τα αυτονόητα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση είναι ο οργανωτής και ο υλοποιητής μιας προσπάθειας συγκάλυψης. Η στάση της αυτή τη στιγμή πυκνώνει την καχυποψία και εδώ βλέπουμε μια ακραία επιλογή, που δεν έχει και νόημα.

Δεν πρέπει να γίνει το ολίσθημα επειδή έχει πιάσει τον κ. Μητσοτάκη προσωπικά μια εκδικητική μανία διότι υπέστη μία συντριβή πολιτική και επικοινωνιακή, από το κύμα των αντιδράσεων. Όταν φέρνει τη διάταξη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη επ’ αφορμή της διαμαρτυρίας του Πάνου Ρούτσι, δεν είναι μόνο θέμα timing, χρονικής αλληλουχίας. Έχουμε σχέσεις αιτίου- αιτιατού. Η διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτσι πυροδότησε τη νομοθετική πρωτοβουλία που πήρε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι απλώς ότι έπεται, τυχαία μετά την απεργία πείνας και το κύμα συμπαράστασης».

Ο κ. Παππάς επεσήμανε ότι «είναι μια αυτονόητη αλήθεια (σ.σ. το ότι ο κ. Μητσοτάκης εκδικείται τους συγγενείς των θυμάτων) με βάση το πώς έχει κινηθεί σε όλη τη διάρκεια αυτής της ιστορίας και τη μεθόδευση να καλύψει τους δικούς του και που θέλει να ψαλιδίσει τις αρμοδιότητες της Βουλής ώστε και η επόμενη Βουλή να μην μπορεί να ερευνήσει τους δικούς του».

Σχετικά με τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη ότι «από αύριο αρμόδιος για το τι θα κάνει με τα ονόματα θα είναι ο κ. Δένδιας», ο κ. Παππάς σχολίασε ότι «η ευθύνη κατά το Σύνταγμά μας είναι συλλογική. Είναι σαφές ότι έχουν υπάρξει διαφορετικές προσεγγίσεις και νομίζω ότι πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τελική αντιμετώπιση του ζητήματος από την κυβέρνηση».

Για τα ελληνοτουρκικά

Για τα ελληνοτουρκικά ο Νίκος Παππάς υποστήριξε: «Θέλω να πω με λύπη ότι η πρωτοβουλία για το φόρουμ με τις χώρες της Αν. Μεσογείου, έρχεται υπό το φως και στο έδαφος της εγκατάλειψης όλων των πρωτοβουλιών που κληρονόμησε από τη δική μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως οι Τριμερείς με Ελλάδα- Κύπρο- Ισραήλ, Ελλάδα- Κύπρο- Ιορδανία, Ελλάδα- Κύπρο- Παλαιστίνη, Ελλάδα- Κύπρο- Αίγυπτο. Ήταν πρωτοβουλίες που έβαζαν τον άξονα Ελλάδα- Κύπρος στο κέντρο των διπλωματικών και πολιτικών εξελίξεων, ήταν αυτές που εντελώς αναίμακτα και χωρίς να σηκωθούν οι τόνοι – με τη διπλωματική έννοια- έβαζαν την Τουρκία σε δύσκολη θέση γιατί δεν μπορούσε να εξηγήσει το πώς είναι η μόνη χώρα η οποία δεν αποδέχεται τις βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου της Θάλασσας για να διευθετηθούν αυτές οι εξελίξεις. Έχουμε και μία εξέλιξη που υπό προϋποθέσεις μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο και εννοώ τις χθεσινές εκλογές στην Κύπρο. Ο Τατάρ που ήταν με τη λύση των δύο κρατών – που δεν την υποστηρίζουμε Ελλάδα και Κύπρος αλλά υποστηρίζουμε τη λύση στη βάση του ΟΗΕ- ηττήθηκε».

Αναφορικά με τις δηλώσεις Φιντάν, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Δεν μπορεί κανείς να πει ότι μια τηλεοπτική παρουσία ακυρώνει τη διακηρυγμένη σε βάθος χρόνια στρατηγική της Τουρκίας, η οποία έχει τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας», που θέλει να γκριζάρει το Αιγαίο, να αναλάβει το μισό ως ευθύνη της και να φτάσει σε λύση με την Ελλάδα. Δεν θα βιαζόμουν να την αξιολογήσω ως μία μετατόπιση της Τουρκίας από την απαράδεκτη θέση για το casus belli. Τα 12 μίλια είναι ένα δικαίωμα της Ελλάδας, προφανώς δεν επιθυμούμε τη σύγκρουση. Το Διεθνές Δίκαιο λέει μέχρι 12 μίλια αλλά η Τουρκία δεν το έχει υπογράψει. Και η βάση της συζήτησης είναι ένα ερωτηματικό. Η στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» είναι μία στρατηγική διαρκούς αναταραχής και συγκρούσεων στην περιοχή μας. Δεν το θέλουμε καθόλου, Αριστεροί, Κεντροδεξιοί. Δεν είναι προνόμιο μίας παράταξης να το λέει. Είναι μία οφθαλμοφανής πραγματικότητα και αυτή είναι δυστυχώς η εκκίνηση των πραγμάτων».

Για το πολιτικό σκηνικό, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα

«Υπάρχει η οδυνηρή πείρα των διασπάσεων, αλλά υπάρχει ελπίζω, πιστεύω και η πείρα των μεγάλων συνενώσεων, των συμπορεύσεων και των συμμαχιών. Αυτό καλούμαστε όλοι να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει και όσοι ενδιαφερόμαστε γι’ αυτή τη νέα ενότητα, είμαι απολύτως βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα διατυπώσουμε και άποψη για τον οδικό χάρτη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτή. Το να βγαίνουμε να μιλάμε για ενότητα είναι θετικό καταρχήν, αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Πρέπει όλοι όσοι έχουν ευθύνη, δημόσιο βήμα και δημόσιο λόγο να δείξουμε και τον δρόμο με τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό» τόνισε ο Νίκος Παππάς και συνέχισε λέγοντας:

«Σε σχέση με την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα θα μείνω στην αρχική μου δήλωση. Είναι μία σημαντική επιλογή και υπάρχουν προϋποθέσεις να αποτυπωθεί ως κρίσιμη για την ανάγκη μίας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας που θα ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι».

Σχετικά με τα ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει δίπλα του και τον ίδιο, ανάμεσα σε άλλα πρόσωπα ο κ. Παππάς σχολίασε: «Επειδή είναι ταραγμένοι οι καιροί, πρέπει να προφυλάσσουμε εαυτούς και αλλήλους από τον σχολιασμό ρεπορτάζ που κάποιες φορές αλλάζουν στον δρόμο ή διαψεύδονται. Μένω στις δημόσιες δηλώσεις. Όσον αφορά σε εμένα είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα μας έχει ψηφισμένη πολιτική και αυτή δεν είναι ασύμβατη με όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουν πει και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Σωκράτης Φάμελλος ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, άρα υπάρχει τρόπος να πλεύσουμε προς την ίδια κατεύθυνση».

Ακούστε το ηχητικό: