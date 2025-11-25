Παππάς στον Realfm 97,8: Η ιστορική κατάθεση του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να είναι το θεμέλιο μίας μεγάλης εκλογικής συμμαχίας - Real.gr

Για τα όσα υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τις τηλεοπτικές άδειες μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Ο Νίκος Παππάς ερωτήθηκε για τη δήλωση του ότι το βιβλίο «με δικαιώνει 100%» και διάβασε τα συγκεκριμένα αποσπάσματα που θεωρεί, ότι, κατά τη γνώμη του τον δικαιώνουν για τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και απάντησε:

«Πάμε στο τι έχει πει στο βιβλίο του ο Τσίπρας: ”Έδωσα εντολή στον Παππά να προχωρήσει στο σχεδιασμό διαγωνισμού πρώτο και απολύτως αναγκαίο βήμα να επιβάλουμε κανόνες διαφάνειας και ισονομίας και να καταστήσουμε υποχρεωτικό να καταβάλει κάθε σταθμός τίμημα για την αδειοδότηση και τη χρήση συχνοτήτων”. Σελίδα 400: ”Ήμουν αποφασισμένος και ανυπόμονος. Πίεζα στις συσκέψεις του κυβερνητικού συμβουλίου να προχωρήσει το θέμα και αναρωτιόμουν γιατί ο Παππάς καθυστερούσε να φτιάξει νομοσχέδιο. Αυτός αντέτεινε πως υπήρχε μία θεσμική διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε του κεφαλιού μας. Η απόφαση για τον διαγωνισμό έπρεπε να ληφθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης”. Στην ίδια σελίδα παρακάτω: ”Αν οι άδειες ήταν περισσότερες τα ελλείμματα αυτά θα ήταν αναπόφευκτα και η διαπλοκή για την κάλυψή τους δεδομένη”. Σελίδα 402: ”Το θεώρησα εμβληματική πράξη δικαιοσύνης γι’ αυτό και τελικά αποδέχθηκα την πρόταση Παππά για ένα μοντέλο κλειστής δημοπρασίας (…) διαδικασία που εξασφάλιζε σημαντική οικονομική ωφέλεια για το Δημόσιο. Η ευθύνη προφανώς για τη διαδικασία και την κατάληξή της δεν ανήκει στον Παππά”. Εδώ διακόπτω: Ανήκει και στον Παππά, αναλαμβάνω την ευθύνη ως υπουργός που δέχτηκε να υλοποιήσει τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού αλλά σε εμένα που πήρα τις τελικές αποφάσεις. Σελίδα 403: ”Το θετικό ήταν ότι το τίμημα έφτασε 246 εκατομμύρια και είχαμε δίκιο 100%”».

«Και τέλος λέει ότι δέχτηκε και πιέσεις από συμφέροντα μετά από την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου της περιβόητης κυρίας Κλάπα που βυσσοδομεί ενάντια στους συγγενείς των Τεμπών και προήχθη επειδή πήρε την απόφαση στο δικαστήριο εναντίον μου λέει ότι εκεί πέρα ήταν και το σημείο στο οποίο σκέφτηκε και το εάν πρέπει να είμαι στα ψηφοδέλτια και μάλιστα δέχθηκε πιέσεις από συμφέροντα για να μην είμαι», είπε ο Νίκος Παππάς.

«Είναι έπαινος για τον Τσίπρα που δεν το αποφάσισε και δεν εκάμφθη μπροστά στις πιέσεις συμφερόντων. (…) Εγώ σας λέω και σας επαναλαμβάνω το κύμα συμπαράστασης και είμαι ευγνώμων σε όλους τους συναγωνιστές εκείνον τον καιρό οι οποίοι είδαν μέσα στην απόφαση για το Ειδικό Δικαστήριο μία μεθόδευση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος με το που έβγαλε η κυρία Κλάπα την απόφαση την έκανε πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Αυτή είναι η απλή αλήθεια και αυτά που γράφει ο Τσίπρας είναι απολύτως ακριβή», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση γιατί εφόσον αποτιμάει θετικά ο Αλέξης Τσίπρας τη συμβολή του, υπάρχουν φήμες ότι δεν θα έχει πρόσκληση σε έναν νέο πολιτικό φορέα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό ο Νίκος Παππάς ανέφερε: «δεν θέλω να σχολιάσω. (…) Ειδικά όσοι έχουμε δεχθεί τον πόλεμο από κέντρα διάφορα, αν κάθε φορά σχολιάζαμε αυτό που ακούγεται θα είχαμε κάψει φλάντζα».

Ειδικότερα για το βιβλίο Τσίπρα ο Νίκος Παππάς σημείωσε ότι «η κατάθεση του ήταν μία ιστορική υποχρέωση. Το πιο κρίσιμο στο βιβλίο του είναι ότι επιβεβαιώνει τη στρατηγική, η οποία οδήγησε στη νίκη των εκλογών του Γενάρη, τη σκληρή διαπραγμάτευση απέναντι σε προγράμματα τα οποία είχαν καταρρεύσει,(…) το ότι φτάσαμε τη διαπραγμάτευση μέχρι εκεί που τη φτάσαμε το ότι κάναμε δημοψήφισμα και ξανακάναμε εκλογές».

Και συνέχισε: «Αυτή η ιστορική κατάθεση, αυτό το ιστορικό συμπέρασμα το οποίο έχει καταγραφεί και στα συλλογικά μας κείμενα, μπορεί να είναι το θεμέλιο μίας μεγάλης εκλογικής συμμαχίας, η οποία να ξεκινήσει από μία άμεση εκλογική διακήρυξη – δέσμευση για εκλογική συμμαχία, να οργανώσει πέντε προγραμματικές αιχμές -και προσοχή επειδή όποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει- πέντε προγραμματικές αιχμές χωρίς να είναι εξαντλητικές και αποτρεπτικές της συμμαχίας και να οργανώσουμε και μία απευθείας εκλογή από τον προοδευτικό και αριστερό κόσμο για τον υποψήφιο Πρωθυπουργό, πράγμα που θα δώσει σε αυτόν που θα αναλάβει την ευθύνη, πολιτική νομιμοποίηση».

Αναφορικά με τα ερωτήματα για τις τηλεοπτικές άδειες που έθεσε ο Ανδρέας Λοβέρδος σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Realfm 97,8 ο Νίκος Παππάς σχολίασε ότι «ο κ. Λοβέρδος είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε πει ότι θα φύγει μόνο οριζόντια από το ΠΑΣΟΚ και τώρα είναι στη ΝΔ. Είχε πει ότι ο Μητσοτάκης έχει τη βασική ευθύνη για τα Τέμπη και όταν μπήκε στη ΝΔ, είπε ότι μπαίνει για να τον υπερασπιστεί για τα Τέμπη. (…) Πρέπει να σας πω ότι ως άμεσα ενδιαφερόμενος κατά τη διάρκεια του Ειδικού Δικαστηρίου ήταν κατά τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό αδιάβαστος και βεβαίως δεν ξέρω με τι μπερδεύεται ο κ. Λοβέρδος. Εγώ έχω παραδεχθεί ότι είχα δει άπαντες του υποψηφίους, τους είχα εξηγήσει ποιοι είναι οι όροι του διαγωνισμού. Ενδεχομένως να κουβαλάει μία πίκρα επειδή δεν κάμφθηκαν οι κανόνες για να αποκτήσει άδεια ο πελάτης του».

