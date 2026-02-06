Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς - Real.gr

Quantcast
Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

12:59, 06/02/2026
Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, υπέβαλε η κυρία Άννα Στρατινάκη, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως αναφέρει στην επιστολή της.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης:

«Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

