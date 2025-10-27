Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης - Real.gr

Την παραίτησή του υπέβαλε ο προσωρινός αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης.

Ο κ. Καϊμακάμης είχε υποβάλει παραίτηση από τις 16 Οκτωβρίου και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας την έκανε αποδεκτή.

Συνοπτικά, η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναφέρει:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με ΑΔΤ:… από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: …/17.10.2025).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».