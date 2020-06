Παρατηρητήριο ΝΔ: Μαθήματα fake news από τον κ. Τσίπρα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη και κραδαίνοντας τη συγκεκριμένη ανακοίνωση τον ρωτούσε: «Τι λέει η απόφαση του Eurogroup; Λέει ότι δεσμεύεστε για πλεόνασμα το 2021! Το υπογράψατε αυτό; Το δεχτήκατε; Να σας το διαβάσω: "The updated forecast of the European institutions expects the primary balance to turn to a deficit in 2020, before returning to a surplus in 2021"». Όταν ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας προσπάθησαν να τον προστατεύσουν διακόπτοντας τον και προτρέποντάς τον να διαβάσει και την επόμενη πρόταση της ίδιας ανακοίνωσης, απάντησε: «Τι λέτε; Για το statement του Eurogroup στις 16 Μαρτίου λέει μόνο η πρόταση». Και συνέχισε ανεβάζοντας τους τόνους με το γνωστό θεατρικό του ύφος: «Αυτό λέει! Διαβάστε το κ. Σταϊκούρα!».