ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώθηκε η σύνθεση του Τομέα Επικοινωνίας - Όλα τα ονόματα - Real.gr

Ανακοινώθηκε το μεσημέρι η σύνθεση του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Στη σύνθεση, εκτός του εκπροσώπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά και της διευθύντριας του Γραφείου Τύπου, Στεφανίας Μουρελάτου, που μετέχουν με τη θεσμική τους ιδιότητα, είναι η εξής:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτρης Κατσικάρης, Δημοσιογράφος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιώργος Καρβουνιάρης, Δημοσιογράφος

Στη Γραμματεία του Τομέα συμμετέχουν ακόμη οι:

Δημήτρης Αγγελόπουλος, Μέλος ΚΠΕ, Πολιτική διοίκηση

Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, Digital marketer

Πάνος Αργυρός, Digital marketer

‘Αγγελος Δημητρόπουλος, Επιχειρηματίας

Ευθύμης Καρδαράς, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Στρατηγικής

Όλγα Κλώντζα, Δημοσιογράφος

Έλλη Κοκολιού, Διεθνολόγος, Πολιτικός επιστήμων

Κώστας Κριετσιώτης, Δημοσιογράφος, Σύμβουλος Επικοινωνίας

Θανάσης Λουκόπουλος, Δημοσιογράφος

Ξενοφώντας Μπέλλος, Digital marketer

Λίλα Μπίκου, Σύμβουλος Στρατηγικής

Παναγιώτα Μπούγκλα, Πολιτικός Επιστήμων

Τάσος Παππάς, Δημοσιογράφος

Βασίλης Παυλίδης, Οικονομολόγος

Νίκος Σδούγγος, Πολιτικός Επιστήμων

Ειρήνη Τσαρούχα, Δημοσιογράφος

Σπύρος Τσενεμπής, Στέλεχος επιχειρήσεων

Θωμάς Τσιρογιάννης, Δημοσιογράφος