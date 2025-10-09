ΠΑΣΟΚ: Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ο κ. Βορίδης «αδειάζει» τον Κυρ. Μητσοτάκη - Real.gr

Quantcast
ΠΑΣΟΚ: Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο κ. Βορίδης «αδειάζει» τον Κυρ. Μητσοτάκη

13:50, 09/10/2025
ΠΑΣΟΚ: Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο κ. Βορίδης «αδειάζει» τον Κυρ. Μητσοτάκη

«Ο κ. Βορίδης μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ "κάρφωσε" το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον Πρωθυπουργό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην υπουργού σχολιάζει ότι «άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αναφέρει, ειδικότερα, ότι «ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία προκειμένου να μην τεθεί στην έρευνα της δικαιοσύνης, “αδειάζει” τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα, ο οποίος στέλνει ενημερωτικά σημειώματα για τις παρανομίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στον στενό πυρήνα του Μαξίμου, αλλά ο Πρωθυπουργός… είναι ανίδεος. Σημειώματα που μάλιστα “καίνε” τον κ. Βορίδη και τα προσκομίζει συρόμενος ο κ. Μυλωνάκης, το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Το ΠΑΣΟΚ θέτει τα εξής ερωτήματα:

«-Το Μέγαρο Μαξίμου έχει κάτι να απαντήσει για όλα αυτά;

-Επιμένουν ότι ο Πρωθυπουργός είναι ανεύθυνος, ανήξερος και αδαής;

-Όπως δήλωσε στη συνέντευξη του ο κ. Βορίδης, πριν πάρουν τον κ. Βάρρα στο Μαξίμου του τηλεφώνησαν να τον ρωτήσουν, αν έχει πρόβλημα. Δεν βρήκε, λοιπόν, δύο λεπτά ο Πρωθυπουργός να ρωτήσει τον σύμβουλο του τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποιες παρανομίες “ξεκάρφωνε”, όπως ο ίδιος υποστηρίζει;

-Πότε θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή ο κ. Μυλωνάκης;».

«Στην κυβέρνηση είναι μια “ωραία ατμόσφαιρα”. Άρχισαν τα αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ κατόπιν των παραπάνω.

