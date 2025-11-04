ΠΑΣΟΚ: Εμπαίζουν χωρίς ντροπή τους αγρότες - Real.gr

Για τον κ. Γεωργιάδη δεν φταίει η κυβέρνηση που επέτρεψε το «φαγοπότι» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε η «γαλάζια» εγκληματική οργάνωση των «φραπέδων», λέει η Χαριλάου Τρικούπη.

Για «εμπαιγμό» των αγροτών «χωρίς ντροπή» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Την ώρα που ο πρωτογενής τομέας βιώνει ένα ιδιότυπο μνημόνιο με τις χρεωστούμενες ενισχύσεις να φτάνουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ απο πέρυσι με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε το αμίμητο. Ότι για το θέμα των επιδοτήσεων ευθύνεται η κριτική, που άσκησε το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ με πρωταγωνιστές τη “γαλάζια” συμμορία αγροτοσυνδικαλιστών, διοικήσεις στον οργανισμό και υπό την πολιτική κάλυψη υπουργών», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο που εξέδωσε.

Σχολιάζει ότι «για τον κ. Γεωργιάδη δεν φταίει η κυβέρνηση που επέτρεψε το “φαγοπότι” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν φταίνε οι υπουργοί της που με τις αποφάσεις του απενεργοποίησαν τους ελέγχους και αύξησαν τα στρέμμματα που μπορούν να δηλωθούν, δεν φταίει η “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση των “φραπέδων” και των “χασάπηδων”».

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «εμπαίζουν χωρίς ντροπή τους αγρότες που έχουν οδηγήσει σε κατάσταση ασφυξίας με την αναποτελεσματικότητά τους, αυτούς που ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε “βολεμένους”». Προσθέτει ότι «γι’ αυτό και ο αγροτικός κόσμος θα ξεβολέψει την αλαζονεία και τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας».