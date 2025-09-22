ΠΑΣΟΚ: Επιμένουν σε πρωτιά έστω και με μία ψήφο - Real.gr

Το κύμα ευφορίας στο ΠΑΣΟΚ μετά τη ΔΕΘ και η στρατηγική μέχρι τις επόμενες εθνικές κάλπες

Της Μαριτίνας Ζαφειριάδου - ΠΗΓΗ: REALNEWS

Με έναν στόχο κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ. Να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Και για αυτό σκοπεύει να παλέψει με όλες του τις δυνάμεις το επόμενο διάστημα.

Δεν είναι τυχαίο ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε για πρώτη φορά εκλογές, τη στιγμή που ανακοίνωσε το ολοκληρωμένο πολιτικό του πρόγραμμα. Αυτό με το οποίο σκοπεύει να κυβερνήσει, εφόσον ο στόχος του επιτευχθεί και κερδίσει τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές κάλπες. Όπως λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τότε θα έχει εκείνος την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Πώς όμως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά προβάδισμα στη ΝΔ, με τα ποσοστά της συχνά να είναι διπλάσια του δεύτερου ΠΑΣΟΚ; Στην Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν ότι τα πάντα είναι εφικτά, με τον αγώνα στην πραγματικότητα να ξεκινά τώρα. «Υπάρχει ένα κοινωνικό και ένα δημοσκοπικό κλίμα κατά της ΝΔ», λέει κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην “R”, προσθέτοντας την εκτίμηση ότι πρόκειται για «μη αναστρέψιμο» εύρημα και πως ο κόσμος θα κοιτάξει στο εξής προς την αντιπολίτευση. Σε αυτήν, οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη αξιόπιστη δύναμη που μπορεί να συσπειρώσει τους κεντρώους και παράλληλα να απευθύνει ευρύτερο κάλεσμα στην Κεντροαριστερά με επιτυχία. Ξεκαθαρίζουν πάντως, ότι πιστεύουν στις συνεργασίες της βάσης και όχι της κορυφής και πως έχουν το «know how» να ξεσηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ του και να τον καταστήσουν αρωγό στην προσπάθειά τους. Έχουν εξάλλου στη διάθεσή τους ποιοτικές μετρήσεις, που δείχνουν πως ο κόσμος παρακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, για αυτό και δεν στέκονται τόσο στις έρευνες της κοινής γνώμης.

Ανάμεσα στις δημοσιευθείσες δημοσκοπήσεις, πάντως, ξεχωρίζουν αυτή της Pulse, όπου παρατήρησαν ότι το 32% των ερωτηθέντων είχαν θετική γνώμη για το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το 23% είχαν θετική γνώμη για αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη και το 19% για εκείνο του Τσίπρα. Στη Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ μετρήθηκε για δύο ημέρες, ενώ το πρόγραμμα της ΝΔ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό δέκα μέρες νωρίτερα. Στην πραγματικότητα, υποστηρίζουν είναι ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ‘περνάει’ στον κόσμο, για αυτό και αισιοδοξούν ότι θα τους αποφέρει περίπου μία μονάδα παραπάνω στα κατά τόπους ποσοστά τους.

Για τους συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι βέβαιο πως η ΔΕΘ θα αποδειχθεί ένα σημείο θετικής καμπής για το κόμμα, αφού θεωρούν πως εκεί απέδειξε την εν δυνάμει κυβερνησιμότητά του, όσο τουλάχιστον γίνεται σε συνθήκες μη εκλογικού χρόνου. Αυτό που μένει τώρα, είναι το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε να επικοινωνηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γίνει κτήμα των πολιτών, όπου και αν βρίσκονται. Σε αυτό το πλαίσιο, το Οργανωτικό του κόμματος έχει ήδη την εντολή να ετοιμάσει περιοδείες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε όλη την χώρα, με στοχευμένες επισκέψεις και συνεντεύξεις Τύπου σε όλες τις Περιφέρειες. Σε αυτό το πρότζεκτ, θα συμμετέχει και ο ίδιος ο πρόεδρος, που ήδη πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στα Κύθηρα, ενώ έπονται πολλά ακόμα. Αντιστοίχως, το αμέσως επόμενο διάστημα έρχεται και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος, προκειμένου όσοι συμπεριληφθούν σε αυτά να μπουν από νωρίς σε θέσεις μάχης και τελικά να δώσουν ώθηση στο κόμμα, επικοινωνώντας παράλληλα το πρόγραμμά του στους πολίτες δια ζώσης. Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ, ικανοποιημένοι από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, θεωρούν ότι έχουν πλέον μόνο μία επιλογή. Να κοιτούν προς τη νίκη. Άλλωστε, υποστηρίζοντας στη συνέντευξή του στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου πως «αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα τη ΝΔ, θα έχουμε μία απ’ τα ίδια. Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε μία πολιτική αλλαγή», ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτιμά ότι «δεν υπάρχει σενάριο να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που είναι χάδι στους ολιγάρχες, χάδι στα συμφέροντα, ενώ η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι Έλληνες βλέπουν τη ζωή τους να χειροτερεύει». Κοντολογίς, στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν μόνο στόχο την πρωτιά, αφήνοντας στον λαό να καθορίσει στην κάλπη τις όποιες συνεργασίες, και ξεκαθαρίζοντας παράλληλα δύο πράγματα. Αφενός, ότι δεν συζητούν σενάριο δεύτερου κόμματος, αφετέρου και κυρίως ότι δεν συζητούν σενάριο συνεργασίας με τη ΝΔ.

Τη γενική αυτή ευφορία της επομένης της ΔΕΘ, πάντως, δεν συμμερίζονται οι πάντες στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, παρότι συσπειρώνονται γύρω από τον πρόεδρο και το πρόγραμμά τους στον δρόμο προς τις κάλπες, όσο και αν διαρκέσει αυτός. Και αν κάποιοι εκτιμούν ότι δε θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, υπάρχουν και εκείνοι που χαιρετίζουν τη δέσμευση του προέδρου για «πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο», αφήνοντας όμως να εννοηθεί πως αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα υπάρξουν συνέπειες για τον ίδιο. Του χρεώνουν εξάλλου ότι έχει καταργήσει στην πράξη τα όργανα, αποφασίζει ούτως ή άλλως μόνος του και ως εκ τούτου, θα χρεωθεί και την όποια αποτυχία…