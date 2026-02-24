ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο κάδρο ποινικών ευθυνών Αυγενάκης και Βορίδης αλλά σε επόμενη Βουλή - Real.gr

Την ανάγκη ποινικής διερεύνησης για τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης και Μάκης Βορίδης, αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής στο πόρισμά του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο πρότασης για σύσταση νέας Προανακριτικής Επιτροπής.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Το κόμμα κάνει λόγο για σοβαρές και συγκλίνουσες ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της συνέργειας σε κακουργηματική απιστία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, ενώ ειδικά για τον κ. Αυγενάκη επισημαίνει επιπλέον ενδείξεις ηθικής αυτουργίας.

Στη βάση της διαβιβασθείσας δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή, το ΠΑΣΟΚ περιγράφει τη λειτουργία οργανωμένου μηχανισμού παράνομης ιδιοποίησης κοινοτικών ενισχύσεων κατά την περίοδο 2019–2024. Όπως υποστηρίζει, μέσα από ψευδείς δηλώσεις εκτάσεων και ζωικού κεφαλαίου, κατανομές δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα και παρεμβάσεις στους ελέγχους, καταβλήθηκαν μεγάλα ποσά σε μη δικαιούχους.

Κατά την εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ τα περιστατικά αυτά δεν συνιστούν απλή διοικητική δυσλειτουργία, αλλά επαναλαμβανόμενο μοτίβο ενεργειών και παραλείψεων που οδήγησε σε σοβαρή οικονομική βλάβη.

Οι αιχμές για Βορίδη

Για τον κ. Βορίδη, το ΠΑΣΟΚ εστιάζει σε συγκεκριμένες διοικητικές επιλογές που – όπως αναφέρει – αντικειμενικά διευκόλυναν τη λειτουργία του παράνομου μηχανισμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η έγκριση κατανομής εκτάσεων βοσκοτόπων εκτός της περιφέρειας εγκατάστασης κτηνοτρόφων, πρακτική που, σύμφωνα με το πόρισμα, επέτρεψε τη διόγκωση των επιδοτήσεων.

Παράλληλα, επισημαίνεται η απομάκρυνση διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν επιχειρήσει να ενισχύσουν τους ελέγχους και να μπλοκάρουν ύποπτα ΑΦΜ. Κατά το ΠΑΣΟΚ, η αντικατάστασή τους και η μεταγενέστερη «χαλάρωση» του πλαισίου εποπτείας συνιστούν στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ως προς τη συμβολή του πρώην υπουργού.

Οι κατηγορίες για Αυγενάκη

Ειδικά για τον κ. Αυγενάκη, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι προκύπτουν ενδείξεις πίεσης για αποδέσμευση μπλοκαρισμένων ΑΦΜ και για καταβολή ενισχύσεων σε πρόσωπα που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Παράλληλα, αναφέρεται σε στοχοποίηση και εκφοβισμό στελεχών που είχαν εντείνει τους ελέγχους, καθώς και σε παρεμβάσεις που – κατά την εκτίμηση του κόμματος – παρείχαν πολιτική κάλυψη στο κύκλωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται λόγος όχι μόνο για συνέργεια αλλά και για ενδεχόμενη ηθική αυτουργία σε πράξεις απιστίας.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της αρχικής πρότασης για Προανακριτική δεν παράγει δεδικασμένο, καθώς – όπως σημειώνει – η διαδικασία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 86 του Συντάγματος. Ως εκ τούτου, μια επόμενη Βουλή θα μπορούσε να επανεξετάσει το ζήτημα και να κινήσει διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης. Το κόμμα συνδέει την υπόθεση με την ανάγκη αναθεώρησης του πλαισίου περί ευθύνης υπουργών, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς προϋποθέτει πλήρη και ανεμπόδιστη δικαστική διερεύνηση.