ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των ψευδών στη διαχείριση της ευλογιάς - Real.gr

ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των ψευδών στη διαχείριση της ευλογιάς

12:47, 27/01/2026
Για αποκαλυπτήρια της «κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των κυβερνητικών ψευδών» στη διαχείριση της ευλογιάς, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή δηλώσεις του Επιτρόπου Όλιβερ Βάρχελι που, σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκθέτουν την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση ότι «την ώρα που στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός συγκαλεί σύσκεψη για την ευλογιά μετά από ολιγωρία μηνών με αποτέλεσμα η ζωονόσος να έχει ραγδαία διασπορά και να έχουν χαθεί μισό εκατομμύριο ζώα, η Κομισιόν κάνει τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των κυβερνητικών ψευδών».

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει: «Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στη συζήτηση για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διαρρήγνυαν τα ιμάτια τους ότι ουδέποτε οι Βρυξέλλες τους είχαν δώσει την επιλογή των τοπικών εμβολιασμών. Αμφισβητούσαν την επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου, που είχαν στα χέρια τους ήδη από τον Οκτώβριο. Σήμερα ο Επίτροπος Βάρχελι τους εκθέτει ξανά. Σε δηλώσεις του ανέφερε: “Πάντα εισηγούμαι το ίδιο πράγμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Εφαρμόστε τους κανόνες. Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι σε αυτήν την ασθένεια. Πρέπει να θανατωθούν τα μολυσμένα ζώα και να γίνει χρήση των εμβολίων ώστε να αρχίσει να χαλαρώνει η πίεση”».

Κατόπιν των παραπάνω το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει πως «η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο είναι εκτεθειμένοι» και ρωτά: «Τι κρύβεται πίσω από τα ασύστολα ψεύδη; Πώς απαντά η κυβέρνηση στις κοινοτικές προειδοποιήσεις ότι η ευλογιά προκαλεί τεράστια επιβάρυνση στην αγροτική κοινότητα της πατρίδας μας και υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης και σε άλλες χώρες;».

