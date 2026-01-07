ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση επιχείρησε να σερβίρει στους αγρότες «ξαναζεσταμένη σούπα» - Real.gr

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε τα μέτρα στήριξης των αγροτών από την κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση επιχείρησε για ακόμη μία φορά να σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων ”ξαναζεσταμένη σούπα”, βαφτίζοντας παλιά μέτρα, καθυστερημένες πληρωμές και λογιστικά τεχνάσματα ως δήθεν νέα στήριξη του αγροτικού εισοδήματος», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του για τα κυβερνητικά μέτρα για τον πρωτογενή τομέα.

Αναφέρει ότι «με ένα τεχνητό και παραπλανητικό άθροισμα, παρουσίασε ως ”ενισχύσεις αγροτικού εισοδήματος” κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην ελληνική ύπαιθρο, ανεξαρτήτως αν κατευθύνεται πράγματι στους παραγωγούς».

Σημειώνει ειδικότερα ότι «το 2025 είναι μια ιδιόμορφη χρονιά, καθώς υλοποιούνται ταυτόχρονα δύο ευρωπαϊκά προγράμματα της ΚΑΠ: α) το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, το οποίο απλώς κλείνει εκκρεμότητες και πληρώνει τελικούς λογαριασμούς για δημόσια έργα, μεταποίηση, προγράμματα LEADER κ.ά., και β) το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, το οποίο εφαρμόζεται με σοβαρές καθυστερήσεις και αστοχίες». Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η παρουσίαση αυτών των πληρωμών ως «τρέχουσα ενίσχυση εισοδήματος» συνιστά «συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας, που βιώνουν οι αγρότες στην τσέπη τους». Ακόμη αναφέρει ότι το 2025 αποτέλεσε τη χειρότερη χρονιά πληρωμών άμεσων ενισχύσεων, καθώς «οι νέοι αγρότες που εντάχθηκαν το 2025 παραμένουν απλήρωτοι, ενώ ακόμη και οι δικαιούχοι του 2022 αναμένουν την τελική τους πληρωμή» και πως «το ίδιο ισχύει και για τους βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι βρίσκονται σε παρατεταμένη οικονομική ασφυξία, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων που δικαιούνται».

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει «ιδιαίτερη πρόκληση» την παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατομμυρίων ευρώ ως «νέες πληρωμές». Αυτό διότι, όπως σημειώνει, «πρόκειται για ποσό που, επί επτά χρόνια, κατά ομολογία τού ίδιου του πρωθυπουργού, δινόταν σε μη δικαιούχους». «Τα χρήματα αυτά κατευθύνονται τώρα σε κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς και καλλιεργητές σιταριού, χωρίς όμως να απαντάται το κρίσιμο ερώτημα: ποιος φέρει την πολιτική ευθύνη για τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που αφαιρέθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από το πραγματικό αγροτικό εισόδημα και ποιος θα λογοδοτήσει;», προσθέτει.

Επιπλέον αναφέρει ότι αντίστοιχα, η εξαγγελία για επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου από τον Νοέμβριο του 2026 «δεν αποτελεί νέα πολιτική», αλλά «είναι πρόταση που το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει επανειλημμένα με τροπολογίες στη Βουλή, τόσο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όσο και επί Νέας Δημοκρατίας» και υπογραμμίζει: «Η διαφορά είναι ουσιαστική: εμείς επιμένουμε σε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, στο σύνολό του, και όχι σε αποσπασματικές και καθυστερημένες επιστροφές». Ακόμη αναφέρει ότι «η δήθεν μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές αποτελεί καθαρό επικοινωνιακό τέχνασμα», που «δεν μειώνει ουσιαστικά το κόστος παραγωγής, καθώς συμψηφίζεται με τον ΦΠΑ των εσόδων των αγροτών». «Το όφελος για τον παραγωγό είναι μηδενικό, ενώ η κυβέρνηση εμφανίζει ως στήριξη ένα απλό λογιστικό πυροτέχνημα», λέει το ΠΑΣΟΚ.

Σε ό,τι αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα, το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η θέση του είναι «ξεκάθαρη και κοστολογημένη»: «ανώτατη τιμή ενέργειας στα 0,07 ευρώ/kWh για πέντε χρόνια, ώστε ο αγρότης να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν θα πληρώσει ούτε ένα λεπτό παραπάνω, καθώς και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για πραγματική ασφάλεια κόστους παραγωγής και όχι για αόριστες υποσχέσεις».

Ως προς την κτηνοτροφία, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση αποσιωπά τις δικές της ευθύνες». Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «η αποτυχημένη πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης των ζωονόσων οδήγησε στον υποχρεωτικό σφαγιασμό περισσότερων από 450.000 αιγοπροβάτων. Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται με μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ δεν υπάρχει κανένας σαφής και δεσμευτικός προγραμματισμός για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και την επαναλειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων». Κατηγορεί δε την κυβέρνηση ότι η στάση της απέναντι στον ΕΛΓΑ εντάσσεται «στο ίδιο πλαίσιο αποσπασματικών και προσχηματικών παρεμβάσεων». Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ «παρά τις εξαγγελίες περί ”εκσυγχρονισμού”, δεν προχωρά σε ουσιαστική αναθεώρηση του Κανονισμού Ασφάλισης, αφήνοντας εκτός κάλυψης ζημιές που προκαλούνται από νέα και ολοένα συχνότερα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης» και «ο ΕΛΓΑ συνεχίζει να λειτουργεί με έναν παρωχημένο κανονισμό, μετακυλίοντας το κόστος της κλιματικής αλλαγής εξ ολοκλήρου στους αγρότες, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές χωρίς να αποζημιώνονται όταν πλήττονται».

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει καταληκτικά ότι «οι αγρότες δεν πείθονται πλέον από εξαγγελίες και λογιστικούς χειρισμούς. Έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε μια κυβέρνηση που εδώ και χρόνια υπόσχεται στήριξη, αλλά στην πράξη παραδίδει καθυστερήσεις, αβεβαιότητα και συρρίκνωση του εισοδήματος». «Η πραγματικότητα της παραγωγής δεν αλλάζει με επικοινωνιακές παρουσιάσεις. Αλλάζει μόνο με καθαρές πολιτικές επιλογές, συνέπεια και σεβασμό στον κόπο του αγρότη – και αυτή είναι η πολιτική ευθύνη που σήμερα παραμένει ακάλυπτη με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.