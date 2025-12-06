ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας. Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική - Real.gr

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας. Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του για την ομιλία του πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, αφού αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε έναν δυναμικό πρωτογενή τομέα, «ο οποίος θα είναι ‘ατμομηχανή’ ανάπτυξης για το μέλλον», σχολιάζει ότι «προφανώς ξεχνά ότι βρίσκεται στον … 7ο χρόνο της διακυβέρνησης του». Τονίζει επιπλέον πως «απωθεί από τη μνήμη του ότι:

– φέτος η κυβέρνηση του ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση αδυνατώντας να καταβάλλει στους αγρότες το 70% της Βασικής Ενίσχυσης. Έδωσε μόλις το 44% δηλαδή.

– ουδέποτε εκπλήρωσε τη δέσμευση του για αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

– ο ΟΠΕΚΕΠΕ επί ημερών του τέθηκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία και πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο θα φορτωθεί στις πλάτες των φορολογουμένων.

– Και απέτρεψε την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει δύο υπουργούς του για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τον έναν μάλιστα, τον κ. Βορίδη, τον ‘καίει’ στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο πρωθυπουργικός σύμβουλος Γ. Βάρρας.».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ακόμη ότι από τη σημερινή του ομιλία, «ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε να ενημερώσει τους πολίτες ότι το τέλος της ακρίβειας που υπόσχεται σε κάθε του συνέντευξη, δεν ήρθε ούτε αυτό τον μήνα». Τονίζει ότι «αντιθέτως, οι τιμές στα τρόφιμα πήραν πάλι την ανηφόρα παρά τις βαρύγδουπες δεσμεύσεις για ‘χιλιάδες κωδικούς σε μείωση τιμής στο ράφι’ και τα λογής ‘καλάθια’».

Καταληκτικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας» και ότι «η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική».